Zaradi strupenega oblaka obtičalo 160.000 ljudi: »Ne odpirajte oken, ne zapuščajte domov«

Španske oblasti so danes več kot 160.000 ljudi pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, potem ko se je zaradi požara v skladišču v bližini Barcelone sprostil strupen oblak klora.

Požar v obalnem mestu Vilanova i la Geltru južno od Barcelone je po navedbah gasilcev izbruhnil davi v skladišču z izdelki za čiščenje bazenov. Kot je povedal lastnik skladišča, domnevajo, da je zagorelo zaradi litijeve baterije.

Civilna zaščita je zato ljudem na območju svetovala, naj ne zapuščajo doma ali delovnega mesta ter imajo zaprta okna in vrata. Oblasti so zaprle bližnje ceste in železniške postaje, da bi ljudem preprečile približevanje prizadetemu območju.

Gasilci so sporočili, da so za obvladovanje požara na prizorišče napotili veliko število enot ter da pozorno spremljajo strupenost oblaka klora.

Župan mesta Vilanova i la Geltru je za špansko javno televizijo TVE povedal, da oblasti pričakujejo, da se bo strupeni oblak razpršil, ko bodo požar pogasili, in da bodo zatem lahko odpravili ukrepe.

FOTO: Stringer Reuters

