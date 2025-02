Zaradi stavke odpovedani tudi štirje leti z Letališča Jožeta Pučnika

Varnostno in letališko osebje ter tudi drugi zaposleni na letališču v Münchnu so danes začeli dvodnevno stavko. Posledično je bilo odpovedanih 80 odstotkov vseh letov na tem letališču, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odpovedani so tudi vsi današnji in petkovi leti med Brnikom in Münchnom, je razvidno iz voznega reda brniškega letališča.

Dodatne odpovedi letov na münchenskem letališču niso izključene, so v sporočilu za javnost navedli pri upravljavcu letališča, družbi FMG.

Na münchenskem letališču je bilo za danes in petek prvotno načrtovanih 830 odhodov in prihodov.

Med odpovedanimi leti so tudi štirje za danes in petek načrtovani odhodi z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana proti Münchnu in prav toliko letov v obratno smer.

Stopnjevanje pritiska

Stavka v Münchnu, ki velja za drugo najpomembnejše vozlišče nemškega letalskega prevoznika Lufthansa za Frankfurtom, naj bi bila namenjena stopnjevanju pritiska pri kolektivnem pogajanju o plačah.

»Naši kolegi na letališčih opravljajo nepogrešljivo delo pri zagotavljanju varnosti in zanesljivosti zračnega prometa - 24 ur na dan, v vsakem vremenu,« je ob ponedeljkovi napovedi stavke dejala predstavnica sindikata Verdi Manuela Dietz. Dodala je, da povečan obseg dela in pomanjkanje kadra za zaposlene pomenita veliko obremenitev.

Danes in v petek je motnje pričakovati tudi na letališču v Hamburgu, kjer bo potekala ločena stavka. Sindikat Verdi je v sredo sporočil, da bodo v stavki sodelovali letališki delavci, vključno z osebjem v vzdrževanju ter službah s področja informacijskih tehnologij, letališke varnosti in prevoza prtljage, še poroča dpa.