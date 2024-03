Zaradi stavke bo odpovedanih več kot 580 letov

Na letališčih v Hamburgu, Stuttgartu, Karlsruheju/Baden-Badnu, Kölnu in Berlinu se je po navedbah sindikata Verdi začela celodnevna stavka varnostnega osebja. Po ocenah združenja letališč ADV bo verjetno odpovedanih več kot 580 letov, 90.000 potnikov pa bo moralo prestaviti svoje lete, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V petek bo stavkalo še varnostno osebje na letališčih v Hannovru, Dortmundu, Weezeju, Dresdnu in Leipzigu ter ponovno v Karlsruheju/Baden-Badnu.

Na Verdijev poziv na letališču v Münchnu od danes zjutraj stavkajo tudi zaposleni v službi za nadzor osebja in blaga ter v službi za nadzor tovora. Ti bodo stavkali do petka do 6. ure.

Na največjem nemškem letališču v Frankfurtu danes in v petek stavke varnostnega osebja ne bodo potekale. Kljub temu pa bi lahko prišlo do zamud in odpovedi letov.

Kolektivna pogajanja na področju varovanja v letalstvu se nanašajo na delovne pogoje približno 25.000 zaposlenih pri zasebnih ponudnikih storitev varovanja. Ti v imenu nemške zvezne policije preverjajo potnike, osebje in prtljago na vhodih v varnostno območje, navaja dpa.