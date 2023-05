Zaradi smrtonosnih kapljic za oči umrli štirje ljudje, 14 jih je oslepelo

Ameriški center za kontrolo in preprečevanje bolezni (CDC) poroča, da je za posledicami okužbe z bakterijo Pseudomonas aeruginosa umrla že četrta oseba. Gre za bakterijo, ki je odporna proti zdravilom, odkrili pa so jo v kapljicah za oči. CDC bakterijo, ki so jo odkrili v kapljicah, povezuje s 14 primeri izgube vida in s štirimi primeri enukleacije – odstranitve celotnega očesa.

Do zdaj so simptome bolezni, ki jih je povzročila bakterija, evidentirali pri 81 osebah v 18 ameriških zveznih državah. Ženska s Floride je proizvajalca kapljic tožila, saj so ji morali po okužbi eno oko odstraniti. Njena odvetnica je prepričana, da je bilo okuženih še veliko več oseb, a tega niso vedeli.

Pseudomonas aeruginosa je agresivna bakterija, ki lahko povzroči bolezen tak pri rastlinah, živalih in človeku. Je odporna proti številnim antibiotikom in je zelo razširjena. Povzroča bolnišnične okužbe, različne sindrome in sepso. Prisotna je v naravi, zlasti v zemlji in vodi, pa tudi v okoljih, kjer je malo kisika.

Osebe, ki so uporabljale sporne kapljice za oči, morajo biti pozorne na simptome, kot so rumeni, zeleni ali prozorni izcedek, na bolečine v predelu očesa, na morebitno rdečino v očesu in na neprijetne občutke. Pojavi se lahko tudi povečana občutljivost na svetlobo ali zamegljen vid.