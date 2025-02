Zaradi rekordnih padavin na tisoči zapustili domove, ogrožajo jih še krokodili

Severovzhodni del Avstralije so prizadele hude poplave, v katerih je umrl en človek. Oblasti v Queenslandu so odredile evakuacijo več kot 2000 domov ter prebivalce posvarile pred krokodili, medtem ko se narasle reke približujejo rekordnim vodostajem.

V delih zvezne države Queensland je v 24 urah padlo več kot 600 milimetrov dežja. Policija je sporočila, da se je v mestu Ingham danes prevrnil čoln, pri čemer je umrla ženska, ki se je peljala na njem.

Večino ljudi so evakuirali iz mesta Townsville, kjer pričakujejo kritične razmere. Zaradi naraščajočih poplavnih voda so oblasti zaprle tamkajšnje letališče in univerzitetno bolnišnico, pa tudi okoli 100 šol, ki so jih označili kot »nevarne za obiskovanje učencev«.

Nevarnost predstavljajo tudi krokodili

Premier Queenslanda David Crisafulli je prebivalce opozoril, da v prihodnjih dneh pričakujejo dodatne, morda celo rekordne padavine. Ministrstvo za okolje pa je posvarilo, naj bodo pozorni na krokodile, ki bi se lahko selili »v iskanju mirnejših voda«.

»Pričakujte krokodile v vseh severnih in skrajnih severnih vodnih poteh Queenslanda, tudi če ni opozorilnih znakov,« so zapisali v izjavi ministrstva.

Močno deževje se bo nadaljevalo v naslednjih 24 urah, urad za meteorologijo pa opozarja, da bo na nekaterih območjih padlo 450 milimetrov padavin.