Zaradi predolgih odmorov za kavo je župan ukinil avtomate: »Prinesite kavo od doma«

Prebivalci italijanskega mesta Pieve di Soligo v zaledju Benetk so se pritoževali zaradi predolgih čakalnih dob v tamkajšnji mestni hiši. Župan je krivdo pripisal predolgim odmorom za kavo in po večkratnih opozorilih zaposlenim ukinil avtomate s toplimi napitki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Ljudje so morali čakati na urejanje dokumentov, medtem ko je osebje s kavo v roki klepetalo pred avtomati,« je svojo odločitev pojasnil župan Stefano Soldan.

Po poročanju lokalnega časnika Corriere del Veneto so v mestni hiši v zadnjih mesecih prejeli več pritožb zaradi dolgih čakalnih dob. Župan mesta z 12.000 prebivalci je 56 zaposlenih opozoril, naj ne pretiravajo z odmori. Ker to po njegovih besedah ni zaleglo, je dal odstraniti tri avtomate z napitki v mestni hiši in občinski knjižnici.

Zaposlenim v mestni hiši župan svetuje, naj odmor za kavo evidentirajo in gredo v enega od bližnjih lokalov ali pa naj v službo prinesejo kavo od doma v termo steklenici.