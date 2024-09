Zaradi politih van Goghovih Sončnic z juho zaporna kazen

Sodišče v Londonu je danes okoljski aktivistki, ki sta oktobra 2022 v britanski Narodni galeriji s paradižnikovo juho protestno polili sliko Sončnice slikarja Vincenta van Gogha, obsodilo na zaporni kazni. 23-letna Phoebe Plummer bo morala za zapahe za dve leti, leto mlajša Anna Holland pa za 20 mesecev.

»Nista imeli pravice, da to storita Sončnicam,« je dejal sodnik Christopher Hehir in poudaril, da bi bil zaradi njune akcije ta »kulturni zaklad« lahko »resno poškodovan ali celo uničen«.

To se sicer ni zgodilo, saj je slika prekrita s steklom, sta pa protestnici poškodovali zlat okvir. Škode naj bi bilo za 10.000 funtov oz. dobrih 11.970 evrov.

Po poročanju časnika Guardian je sicer več kot sto umetnikov, kustosov in akademikov britanske oblasti pozvalo, naj aktivistkama prihranijo zaporno kazen. Eden od izvršnih direktorjev britanskega Greenpeacea Will McCallum pa je kazen označil za drakonsko in nesorazmerno.

Ena od sedmih

Akcija proti van Goghovi sliki oktobra 2022 je bila tedaj zadnja v nizu akcij, usmerjenih v umetniška dela, za katerimi je stala aktivistična skupina Just Stop Oil. Ta je želela s tem pri britanski vladi doseči ustavitev vseh novih naftnih in plinskih projektov.

Slika Sončnice je sicer ena od sedmih slavnih slik sončnic, ki jih je v letih 1888 in 1889 naslikal van Gogh. Od teh jih je pet razstavljenih v galerijah in muzejih po svetu. Vrednost slike, nad katero sta se znesli aktivistki, je ocenjena na dobrih 84 milijonov dolarjev.

Po današnji obsodbi je sicer trojica aktivistov te skupine v znak protesta znova polila dve van Goghovi sliki sončnic z juho. Kot je sporočila londonska Narodna galerija, je policija tri ljudi aretirala, sliki nista poškodovani. Skupina Just Stop Oil je dejanje potrdila in sporočila, da so v njem sodelovali 24-letnik, upokojen 71-letni profesor in 77-letna ženska.