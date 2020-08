Zaradi ohromljenega turizma ogroženi milijoni

Nepredstavljiv udarec za države v razvoju

120

milijonov delovnih mest je neposredno ogroženih.

Posledice pandemije covida-19 bodo daljnosežne, turistični sektor pa bo potreboval celovito prenovo. Za zdaj je na tem področju ogroženih kar 120 milijonov delovnih mest, opozarja generalni sekretar Združenih narodov, ključna pri reševanju problematike pa bosta po njegovem spopadanje z družbeno-ekonomskimi posledicami in krepitev zelene rasti.Turistični sektor zaposluje deset odstotkov prebivalcev našega planeta in zagotavlja preživetje še več sto milijonov drugih. »Je eden najpomembnejših gospodarskih sektorjev na svetu. Ljudem omogoča, da izkusijo del svetovnih naravnih in kulturnih bogastev, in nas povezuje,« poudarja Guterres.»Vendar je pandemija to panogo občutno prizadela. V prvih petih mesecih letošnjega leta se je število mednarodnih turističnih prihodov zmanjšalo za več kot polovico, izgubili pa smo okoli 270 milijard evrov iz naslova izvoza turističnih potovanj, kar je trikrat večja izguba kakor leta 2009 na vrhuncu gospodarske krize.« Kot rečeno, je ogroženo preživetje milijonov ljudi, najbolj pa so na udaru delovna mesta v sivi ekonomiji ter mikro, malih in srednjih podjetjih, ki pa v povprečju zaposlujejo višji delež žensk in mladih.»Za ženske, ruralne skupnosti, domorodna ljudstva in številne druge zgodovinsko marginalizirane populacije je bil turizem način integracije, opolnomočenja in ustvarjanja prihodka,« je posvaril Guterres in poudaril, da je turistični pogrom katastrofa za razvite države, za države v razvoju, predvsem afriške in manjše otoške, pa so posledice še nepredstavljivo hujše, saj turizem tam pomeni 20 odstotkov skupnega BDP. Turizem pa je tudi eden ključnih stebrov ohranjanja naravne in kulturne dediščine; pri tem velja poudariti, da je upad prihodkov že privedel do krepitve divjega lova in uničevanja habitatov na zaščitenih območjih, zaprtje številnih znamenitosti pa je številnim skupnostim odvzelo vsakdanji kruh.»Nujno bo obnoviti turistični sektor. A to moramo storiti na način, ki je varen, pravičen in prijazen do ozračja,« je Guterres nagovoril svet in pozval tudi k izboljšanju odpornosti celotne verige dodane vrednosti v turizmu, krepitvi rabe tehnologije v sektorju in gradnji partnerstev.