Zaradi nevihte 13 mrtvih po Evropi, številni brez elektrike, prekinjeni so leti (FOTO)

Nevihta Eunice je v petek po Evropi terjala najmanj 13 smrtnih žrtev, z rekordno močnimi sunki vetra pa je bilo več milijonov ljudi prisiljenih, da se zatečejo na varno. Po vsej zahodni Evropi so zaradi nevihte prekinjeni leti, vlaki in trajekti, mnoga gospodinjstva pa so ostala brez elektrike.

Zaradi nevihte je brez elektrike ostalo po več deset tisoč gospodinjstev v Veliki Britaniji, Franciji, na Irskem, Poljskem in Češkem. O težavah poročajo še danes. Na Otoku je bilo vsaj začasno brez elektrike skoraj 400.000 gospodinjstev, na Poljskem pa skoraj 200.000.

Londonske ulice ostajajo strašljivo prazne, potem ko so za britansko prestolnico prvič v zgodovini izdali rdeče vremensko opozorilo, kar pomeni, da so ogrožena življenja meščanov. Enaka stopnja opozorila je veljala tudi v južni Angliji, južnem Walesu in na Nizozemskem, kjer so bile zaprte številne šole in ohromljen promet.

Na otoku Wight ob južni obali Anglije so izmerili sunek vetra s hitrostjo 196 kilometrov na uro, kar je največja zabeležena hitrost vetra v Angliji doslej, je sporočil meteorološki urad.

Britanske oblasti so že napovedale začetek obsežne čistilne akcije, ki pa bi lahko bila otežena, saj v nekaterih delih države še vedno veljajo rumena opozorila o vetru in poledici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O težavah so poročali tudi iz Francije, Nizozemske, Nemčije, Poljske in Češke.

Nevihta, ki jo sicer v Nemčiji imenujejo Zeynep, je močno prizadela predvsem nemški deželi Hamburg in Schleswig-Holstein. V Hamburgu je voda dosegla najvišjo raven od leta 2013 in poplavila številna območja. Na otoku Wangerooge je neurje odplaknilo okoli 90 odstotkov celotne plaže.

Nemški gasilci in policija so do jutranjih ur poročali o številnih incidentih, večinoma o materialni škodi in podrtih drevesih. Po podatkih ministrstva za razvoj podeželja pa bo nevihta povzročala nevšečnosti najmanj do ponedeljka.

Nemška vremenska služba (DWD) je sicer danes preklicala opozorila pred rekordnimi vetrovi in pred nevihtami za najbolj naseljeno zvezno deželo Severno Porenje-Vestfalija. Vseeno pa ministrstvo še naprej opozarja na resne razmere.

Po podatkih DWD naj bi se nevihta danes prek baltskih držav pomaknila proti Rusiji.