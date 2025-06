Zaradi množičnih protestov aretirali več kot 100.000 ljudi, med njimi tudi matere

Agenti ameriške zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice) so od nastopa drugega predsedniškega mandata Donalda Trumpa aretirali več kot 100.000 priseljencev v ZDA, od tega jih imajo v različnih centrih zaprtih 54.000, poroča televizija CBS, ki se sklicuje na interne dokumente Ice.

V torek in sredo so na dan aretirali več kot 2000 ljudi. Trumpov svetovalec Stephen Miller je pozval k po 3000 aretacijam na dan. V zadnjem letu demokratskega predsednika Joeja Bidna so lani aretirali okrog 300 priseljencev na dan.

Trump je kongres zaprosil za več milijard dolarjev dodatnih sredstev, s katerimi bi najeli več tisoč novih agentov Ice in razširili zmogljivosti za pridržanje čez 100.000 ljudi na dan. V ta namen želijo predelati tudi nekatera vojaška oporišča, poroča CBS, ki dodaja, da so aretacije najbolj intenzivne v večjih mestih ZDA, kjer vladajo demokrati, ki z Ice ne sodelujejo.

Zagovorniki pravic priseljencev so ogorčeni

Agenti Ice nezakonite priseljence lovijo v azilnih centrih, na sodiščih in zveznih uradih za priseljevanje, kamor prihajajo na zaslišanja v času obravnave njihovih prošenj za azil ali nadaljevanja postopka za legalizacijo bivanja v ZDA.

Zagovorniki pravic priseljencev so ogorčeni zaradi takšnih postopkov in opozarjajo, da to priseljence odvrača od upoštevanja zakonitih procesov.

Aretacije mater z majhnimi otroki in drugih sprožajo proteste po ZDA proti zamaskiranim oboroženim agentom, ki ne delajo razlik med kriminalci in tistimi, ki so postali del skupnosti, čeprav nimajo ustreznih dokumentov za bivanje v ZDA.

Prejšnji teden so izbruhnili spontani protesti po aretaciji 18-letnega nezakonitega priseljenca iz Brazilije v Massachusettsu, ko je bil na poti na trening srednješolske odbojkarske ekipe. Marcela Gomesa so po ukazu sodišča v četrtek izpustili na prostost. V času vlade predsednika Bidna so agenti Ice imeli navodilo, da prioritetno lovijo le nezakonite priseljence, ki so zagrešili kazniva dejanja.