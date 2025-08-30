PREVARANT

Zaradi ljubice zaigral smrt, ženi in otrokom lagal, da se je usodno ponesrečil s kajakom

Američan Ryan Borgwardt je svoje tri otroke in ženo kar osem tednov vlekel za nos. Po 54 dneh iskanja so ugotovili, da si je želel z Uzbekistanko ustvariti novo življenje.
Fotografija: Ryan Borgwardt je ženi in trem otrokom lagal, da se je usodno ponesrečil s kajakom. FOTO: Facebook
Ryan Borgwardt je ženi in trem otrokom lagal, da se je usodno ponesrečil s kajakom. FOTO: Facebook

Ryan Borgwardt, oče treh otrok iz ameriške zvezne države Wisconsin, mora za 89 dni v zapor, ker je 12. avgusta lani na družinskem izletu s kajaki v tamkajšnjem Zelenem jezeru zaigral lastno izginotje. Njegova žena in otroci so takoj sprožili iskalno akcijo, med katero so našli prevrnjen kajak in rešilni čoln. Oblasti so zato začele sumiti, da se je utopil. Kljub obsežnemu iskanju, ki je trajalo osem tednov, 45-letnika niso našli.

Emily se je ločila od Ryana kmalu po njegovi vrnitvi v ZDA. FOTO: Facebook
Emily se je ločila od Ryana kmalu po njegovi vrnitvi v ZDA. FOTO: Facebook

So pa preiskovalci po 54 dneh iskanja njegovega trupla odkrili, da se je po spletu pogovarjal z Uzbekistanko. »Redno je komuniciral z žensko, ji izpovedoval ljubezen in željo, da bi si z njo ustvaril novo življenje,« je dejala tožilka Gerise LaSpisa. »Preklical je vazektomijo in zaprosil za nadomestni potni list, češ da je bil njegov originalni, ki ga je žena našla v družinskem sefu na njegovem običajnem mestu, izgubljen ali ukraden,« je še poudarila. Med preiskavo so še odkrili, da je Borgwardt sedem mesecev pred izginotjem odprl nov bančni račun, poizvedoval o prenosu sredstev v tuje banke in sklenil življenjsko zavarovanje za 323.430 evrov.

Najprej na kolo

Potem ko je zaigral svojo smrt, se je Borgwardt z električnim kolesom čez noč odpeljal v 113 kilometrov oddaljeni Madison. Nato je pot z avtobusom nadaljeval v Detroit, zapustil ZDA ter vstopil v Kanado. V Torontu je že imel vse pripravljeno za vstop na letalo, s katerim je poletel proti Evropi, je poročal CBS News. Že novembra lani pa so ga preiskovalci obvestili, da so mu prišli na sled. In ga tudi prepričali, da se je decembra vrnil v ZDA, kjer se je predal in bil obtožen oviranja iskanja trupla.

Sedem mesecev se je pripravljal na izginotje.

Štiri mesece po vrnitvi v ZDA se je njegova žena Emily ločila od njega. V zakonu sta bila kar 22 let. Eden od lokalnih medijev je poročal, da je zatrjevala, da je njun zakon »nepopravljivo razbit«. Borgwardt je v zaključnih besedah »globoko« obžaloval svoja dejanja in »bolečino, ki jo je povzročil svoji družini in prijateljem«. Poleg zaporne kazni je moral šerifovemu uradu okrožja Green Lake in oddelku za naravne vire Wisconsina zaradi zapravljanja njihovih virov pri preiskavi njegove smrti plačati tudi 26.369 evrov odškodnine. 

