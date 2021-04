Zaradi korone v treh dneh pokopala moža, brata, mamo in taščo

Iz Hrvaške prihaja pretresljiva zgodba. Snježana Matić je z mediji delila svojo tragično zgodbo, saj je ostala brez moža, brata, mame in tašče. Za vse je bil usoden novi koronavirus. Pokopala jih je v treh dneh, enega za drugim.



Bili so v Slunju na kosilu pri mami in bratu Mirku, ki je kašljal in imel povišano telesno temperaturo. Mislil je, da je običajna gripa. Kmalu so eden za drugim v bolnišnico odšli ostali člani družine: najprej mož Robert, nato mama Roza, ki je imela 92 let, na koncu še tašča Barbara (80). Iz bolnišnice je Karlovčanka kmalu dobila novice, ki jih nihče ne želi slišati.



»Niti mama niti tašča nista šli niti iz hiše. V tem času je bila skoraj vsa vas okužena. Robert je imel simptome gripe. Kosti so ga bolele, imel je vročino. Jemal je zdravila za znižanje temperature, a ni nič pomagalo. Zelo težko je dihal. Ni mogel priti do sobe, ne da bi se utrudil. Nekaj minut je potreboval, da je prišel k sebi in ni verjel v korono. Rekel je, da ima gripo,« se spominja užaloščena Snježana za RTL.

Isti dan umrla mama in brat

Kljub moževemu nasprotovanju je poklicala rešilce, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Takrat ga je nazadnje videla, nekajkrat sta se slišala po telefonu. Verjela je, da bo preživel, star je bil le 53 let. Ko so ji sporočili tragično vest, je bila v šoku. A to je bil šele začetek. V naslednjih dneh so je z iste telefonske številke iz bolnišnice klicali še trikrat. V enem dnevu kar dvakrat: najprej, da je umrla mama, nato še brat. Naslednji dan je dobila klic o smrti tašče.



Od njihovih smrti še ni minil mesec dni. Snježana še vedno ne more spati. Ponoči sedi in razmišlja: »Imam občutek, da bo mož vsak trenutek stopil skozi vrata in nekaj rekel.«



V nasprotju z družino se Snježana ni okužila. Žal ji je, da se od svojih najbližjih ni mogla posloviti. Videti jih ni mogla niti na pogrebu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: