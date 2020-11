Zaradi koronavirusa bodo pobili na milijone teh živali

Vlada Danske, največje proizvajalke krzna minka na svetu, je danes sporočila, da so odredili zakol vseh minkov v državi, potem ko so na farmah teh živali ugotovili mutacijo novega koronavirusa, ki se je prenesla na ljudi.



Premierka Mette Frederiksen je odločitev na novinarski konferenci pojasnila s tem, da bi mutacija novega koronavirusa lahko ogrozila učinkovitost bodočega cepiva proti covidu 19, tako da ne bi učinkoval tako, kot bi moral.



Načelnik danske policije Thorkild Fogde je dejal, da bodo zakol začeli čim prej, opozoril pa, da gre za zahtevno nalogo, saj je od 15 do 17 milijonov minkov, ki jih gojijo zaradi dragocenega krzna, na 1080 farmah. Minki so sicer plenilci, ki spadajo v družino kune.



Novi koronavirus so zabeležili na 207 farmah, tudi nekaj primerov mutacij virusa, za katere je bilo potrjeno, da se je prenesel na človeka.



Zdravstvene oblasti so tudi ugotovile, da mutacija virusa oslabi sposobnost proizvajanja protiteles. Študije so pokazale, da bi mutacija lahko vplivala na sedanje kandidate za cepivo proti covidu 19, meni minister za zdravje Magnus Heunicke. Poudaril je, da pomeni mutacija virusa grožnjo za razvoj cepiva, zato je pomembno, da ukrepajo na državni ravni.



Večino primerov so sicer ugotovili na severu regije Jutland, a so odredili zakol vseh živali.