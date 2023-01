Zaradi izginotja ruske jahte na Hrvaškem pridržali štiri osebe

Zaradi izplutja zaplenjene ruske jahte Irina VU s priveza na hrvaškem otoku Murter policija na Hrvaškem preiskuje osem oseb, od katerih so jih štiri v petek uradno pridržali, je neuradno izvedela hrvaška tiskovna agencija Hina. Trije pridržani naj bi bili člani posadke jahte, eden pa kapitan prejšnje posadke.

Hina je to poročala, medtem ko so na splitsko-dalmatinskem območju in na območju Šibeniško-kninske županije v petek potekale preiskave bivališč in drugih prostorov osumljencev.

Putinov prijatelj zanikal, da bi bil lastnik

Hrvaški mediji so poročali, da sta lastnika jahte ruski oligarh Ališer Usmanov in njegova žena Irina in da je bila jahta ena od petih jaht ruskih oligarhov, ki so jih na Hrvaškem zasegli, ker so njihovi lastniki na seznamu sankcioniranih oseb EU, ZDA in Velike Britanije zaradi ruske agresije na Ukrajino.

Usmanov, sicer tesen prijatelj ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v petek zanikal, da bi bi bil lastnik ladje Irina VU. Iz njegove službe za odnose z javnostmi so v zahtevku za popravek po navedbah Hine sporočili, da Usmanov »ni lastnik jahte Irina VU« in da ni povezan z njenim izginotjem iz hrvaške marine.

Jahto so na Hrvaškem zapečatili julija lani, šele januarja letos pa ugotovili, da je iz pristanišča na Murterju izplula že 6. oktobra lani.