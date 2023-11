Panika: prekinili pouk na več šolah, tudi na tisti, kjer je moril Kosta

Več beograjskih šol je okoli 13. ure prejelo obvestilo o podtaknjeni bombi, poroča srbska tiskovna agencija Beta. S srbskega ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da je policija na terenu in da preiskuje prostore. Nekatere šole so učence zaradi groženj z bombo poslale domov.

Obvestila o podtaknjeni bombi je prejelo več osnovnih in srednjih šol v srbski prestolnici. Med njimi je po navedbah portala srbske televizije N1 tudi osnovna šola Vladislava Ribnikarja, kjer se je maja zgodil strelski napad, v katerem je 13-letni učenec ubil deset ljudi.

S srbskega ministrstva za notranje zadeve so pojasnili, da natančnega števila šol, ki so prejele obvestilo o podtaknjeni bombi, še nimajo.

V Srbiji in drugih balkanskih državah so v zadnjem letu večkrat poročali o lažnih bombnih opozorilih. V Beogradu jih je bilo največ v maju po dveh po strelskih napadih. Prvi se je zgodil 3. maja na šoli Vladislava Ribnikarja, drugi pa dan kasneje blizu Mladenovca, ko je 20-letnik ubil devet ljudi, večinoma mladih.