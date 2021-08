Zaradi covida umrl voditelj, ki je trdil, da je virus prevara

Ameriški mediji poročajo, da je umrl radijski in televizijski voditelj, sicer glasni kritik direktor ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravjein goreč nasprotnik cepljenja. Farrel je svoje poslušalce in gledalce nagovarjal k temu, da se ne cepijo, a je sam bil med tistimi, ki se je okužil in za posledicami covid-19 tudi umrl. Farrel je Faucija med drugim označil lažnivca in zarotnika.Voditelj naj bi si po tem, ko je tudi sam staknil virus, premislil in spremenil mišljenje o cepivu. »Pisal mi je in mi napisal, naj se cepim. Povedal mi je, da ta virus ni šala in da si tudi sam želi, da bi se cepil,« je na facebooku zapisala njegova dobra prijateljica. Farrel je umrl 4. avgusta, star je bil 65 let. Veljal je za gorečega podpornika, ameriške volitve za predsednika 2020 pa je označil za prevaro.Hairova je še povedala, da je bila tudi same ena izmed tistih, ki ni zaupala cepivu in se je zanašala na svoj imunski sistem. »Bolj se bojim, da bi staknila covid-19 kot da bi imela katerega izmed možnih stranskih učinkov cepiva. Vesela sem, da sem se cepila,« je zapisala.