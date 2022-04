Zaradi covida jim preti lakota: poglejte, v kakšnih razmerah živijo v času lockdowna

Kitajska se zadnje tedne sooča z najhujšim izbruhom okužb covida-19, različica omikron je ohromila življenje v mestu Šanghaj, kjer že več tednov velja strogo zaprtje države. Razmere za življenje so postale nevzdržne, opozarjajo prebivalci. Mnogi namreč nimajo niti dostopa do hrane.

Na udaru so zlasti starejši prebivalci, ki niso vešči spletnega nakupovanja. To pa je v Šanghaju te dni praktično skoraj edina možnost, kako si zagotoviti osnovne potrebščine za življenje. Oblasti sicer organizirajo dostavo in razdeljevanje hrane, toda, kot je v zgodbi 73-letnika poročal CNN, je ta zelo nezanesljiva. »Vse, kar imam, je nekaj krekerjev, malo riža in kavo,« je dejal. »Če se vlada ne bo kmalu organizirala, bomo lačni.«

Kot v času velike lakote

Pri tem kajpak ni mogel verjeti, da ljudje v letu 2022 v mesto kot je Šanghaj ostajajo brez hrane. Ob tem se je spomnil časov Maa Cetunga, ko je v državi vladala velika lakota.

Tudi spletno nakupovanje je v tem času postalo velika loterija: zaradi preobremenjenosti se aplikacije trgovin sesuvajo, zaloge so močno omejene, dobiti termin za dostavo pa skoraj misija nemogoče. Temu primerno so trgovci navili tudi cene.

V Šanhghaju si 25 milijonov ljudi do aprila letos ni predstavljalo, da jih lahko doleti kaj takega. Eno najpomembnejših kitajskih mest je bilo tudi zaradi vzdrževanja manj strogih pravil glede karanten, zato pa se posluževalo bolj množičnega testiranja, nekaj časa velik vzor ostalim. Toda nato je udaril omikron. Z najbolj nalezljivo različica koronavirusa se je v od marca okužilo več kot 390.000 ljudi. Čeprav so mestne oblasti dolgo trdile, da 'lockdowna' ne bo, se je čez noč zgodba obrnila, konec marca pa je bilo javno življenje zapečateno. Sprva so govorili o štiridnevni začasni ustavitvi, v tem času pa naj bi poskušali testirati in izolirati okužene. Prebivalci se zato niso pripravili za daljše zaprtje. Zdaj med njimi narašča jeza in nezadovoljstvo, od mestnih oblasti zahtevajo normalno življenje nazaj - da bodo lahko preživeli.