Zaprli Machu Picchu in evakuirali turiste

Perujske oblasti so zaradi čedalje hujših protestov v prestolnici in drugih večjih mestih za nedoločen čas zaprle priljubljeno turistično destinacijo v Andih, starodavno inkovsko mesto Machu Picchu (izg. Maču Pikču). Kakor so sporočili z ministrstva za kulturo, so se za zaprtje mesta, ki ga pogosto prištevajo med sedem čudes sveta, in Inkovske poti, ki pohodnike vodi do njega, odločili, da bi "zagotovili varnost turistov in prebivalstva na splošno".

V času vladne odločitve je bilo v inkovskem mestu 418 turistov, med njimi več kot tristo tujcev, ki so zaradi poškodovane železniške proge, ki vodi do Machu Picchuja, obtičali v perujskih hribih, je povedal minister za turizem Luis Fernando Helguero. Turiste so v soboto popoldne po lokalnem času varno pripeljali v dolino, potem ko so popravili progo, ki so jo poškodovali protestniki. Kakor so sporočili s kulturnega ministrstva, bodo turistom, ki so že kupili vstopnice za Machu Picchu, vrnili denar.

418 turistov so morali evakuirati iz Machu Picchuja.

Množične demonstracije privržencev odstavljenega predsednika Pedra Castilla, ki zahtevajo predčasne volitve in odstop predsednice Dine Boluarte, trajajo od začetka decembra, ko je hotel ​Castillo razpustiti kongres in uvesti vladanje z dekreti, vendar so ga odstavili in aretirali, oblast pa je prevzela dotedanja podpredsednica Boluartejeva. V neredih je bilo ubitih že najmanj 46 ljudi, večinoma protestnikov, a tudi nekaj policistov; v tretjini države so razglasili izredne razmere. S. I.