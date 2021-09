Zapisali so se v zgodovino

575 kilometrov visoko je poletela četverica.

Pristali so v Atlantskem oceanu ob obali Floride. FOTOGRAFIJI: Spacex Via Reuters

insta letošnje poletje storila prvi korak k uresničitvi svojih sanj in k novemu poglavju v raziskovanju vesolja – komercialnim poletom. Oba sta tudi že sama odletela v Zemljino orbito, da bi se prepričala, da so poleti za popolne laike, ki za seboj nimajo let treningov in izkušenj v breztežnostnem prostoru, tudi varni, zdaj pa so na krovu kapsule, ki jo je med zvezde izstrelila Muskova družba SpaceX, v orbito poleteli tudi prvi štirje civilisti, ki so se po treh dneh tudi uspešno vrnili domov.Ekipo je vodil milijarder, koliko je plačal za to edinstveno izkušnjo, ostaja skrivnost, pridružili pa so se mu trije popolni neznanci, ki jih je sicer izbral sam. Družbo so mu delali 51-letna geologinja, 29-letna zdravstvena delavka, ki je v otroštvu prebolela kostnega raka, in 42-letni podatkovni inženir. V soboto zvečer po lokalnem času je sonda uspešno pristala v Atlantskem oceanu ob obali Floride, kjer so četverico nato pobrali SpaceXovi čolni.»To je bila za nas hudičevo naporna vožnja, a šele začeli smo,« se je po pristanku prek radijske zveze oglasil Issacman, prek twiterja pa je celotni ekipi za podvig ter varno vrnitev čestital Musk. Oglasil se je tudi glavni mož misije, ki je na novinarski konferenci ponosno povedal: »Dobrodošli v novi dobi vesoljskih poletov. Po današnjem dnevu bodo potovanja v vesolje postala veliko bolj dosegljiva tudi za povsem običajne ljudi.«