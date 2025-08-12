'KOPANJE KOT V PUDINGU'

Zanimivi organizmi v morju preplavili Istro: letos so pogoji idealni za hitro razmnoževanje

To poletje je bilo morje čisto, a te dni so se v Istri ponovno pojavile sluzaste rebrače, s katerimi bomo prisiljeni plavati.
Fotografija: Rebrače ne opečejo, a z njimi vseeno ni prav prijetno plavati. FOTO: Stojan Rogelja
Rebrače ne opečejo, a z njimi vseeno ni prav prijetno plavati. FOTO: Stojan Rogelja

N. Č.
12.08.2025 ob 06:00
Rebrače, morski organizmi, podobni meduzam, v Jadranu nimajo naravnega sovražnika in škodujejo ekosistemu. Na tisoče jih je znova preplavilo istrsko obalo. Ker jih prenašata veter in morski tokovi, prihajajo med kopalce, piše dnevnik.hr.

»Navadili smo se nanje, lahko se kopamo z njimi. Ko veš, da so oni tukaj in mi smo tukaj, se nekako ‘družimo’ skupaj,« je povedala Senka iz Pulja.

Ta primitivni invazivni morski organizem, podoben meduzi, je v Jadran priplul z Atlantika z balastnimi vodami. Prednost rebrač je, da nimajo ožigalnih celic, zato ne pečejo, pri kopanju pa povzročijo le nekoliko neprijeten občutek. Kljub temu so grožnja našemu ekosistemu, saj v Jadranu nimajo naravnega sovražnika.

»Hrano, ki jo oni pojedo in filtrirajo – droben fito- in zooplankton – ne morejo pojesti ribe. Zato so kot vrsta nezaželeni, a ne moremo storiti ničesar, da bi preprečili njihovo invazijo, ker to zdaj dejansko je invazija,« je za dnevnik.hr pojasnila Daniela Marić Pfannkuchen iz Centra za raziskovanje morja v Rovinju

Lani jih je bilo nekoliko manj, letos pa so pogoji idealni za hitro in množično razmnoževanje. Kopalci pravijo, da je občutek v vodi, kot bi plavali v pudingu.

