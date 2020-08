Zanimive ugotovitve: za hitrost širjenja koronavirusa ključna vlažnost

Zaprti prostori z zelo suhim zrakom, kot so na primer sušilnice ali močno klimatizirani prostori, predstavljajo idealno okolje za hitro širjenje novega koronavirusa, kaže študija, pri kateri so moči združili indijski in nemški raziskovalci. Najpočasneje se medtem virus širi, če je vlažnost zraka nekje med 40- in 60-odstotna.



Znanstveniki zato pristojne pozivajo, naj nujno poskrbijo za ustrezno vlažnost v zaprtih javnih prostorih in v sredstvih javnega prevoza, saj vse kaže, da je prav ustrezna vlažnost zraka izredno pomembna za širjenje virusa po zraku, poroča na svoji spletni strani nemški Deutsche Welle.



Kot so pojasnili vodje študije iz indijskega nacionalnega laboratorija za znanstvene in industrijske raziskave CSIR ter z inštituta za raziskave troposfere TROPOS v nemškem Leipzigu, obstajajo za to trije razlogi: velikost kapljic, čas, kako dolgo se aerosoli z virusi obdržijo v zraku, ter čas, kako dolgo virus preživi na različnih površinah.



V vlažnih prostorih potencialno kužne kapljice sline hitreje rastejo in tudi hitreje padejo, kar zmanjšuje možnost, da bi jih vdahnili drugi ljudje. V prostorih s suhim zrakom se te kapljice nasprotno skrčijo, postanejo lažje in dlje časa vztrajajo v zraku. To močno poveča možnosti, da jih ali vdihne nekdo drug ali pa da padejo na površine, kjer lahko virus nato preživi več dni.



Poleg tega lahko z ohranjanjem ustrezne vlažnosti zraka, ne manj kot 40- in ne več kot 60-odstotne, kar lahko dosežemo že z rednim in s pravilnim prezračevanjem, zmanjšamo možnost absorpcije virusa skozi sluznico. V suhem zraku se namreč izsuši tudi sluznica v naših nosovih in postane bolj prepustna za viruse.



Ugotovitve so še posebej zanimive, saj se severni polobli počasi bližata jesen in zima, ko je zrak v zaprtih prostorih zaradi ogrevanja in manj prezračevanja še posebej suh. Podobno nevarno je sicer tudi zelo vroče in vlažno vreme, zaradi katerega ljudje pretirano uporabljajo hladilne klimatske naprave, ki prav tako izsušujejo zrak.