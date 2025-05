Zanimive podrobnosti o novem papežu:»Obožuje tenis, ima ironičen smisel za humor, ena stvar je nanj še posebej vplivala«

Ameriški kardinal Robert Prevost je bil nepričakovano izvoljen za novega poglavarja katoliške cerkve in si je nadel ime Leon XIV. 69-letnik iz Chicaga je večino svojega duhovniškega življenja preživel kot misijonar v Peruju, kardinal pa je postal šele leta 2023. Za medije ni dal veliko intervjujev in le redko govori v javnosti.

Papež Leon XIV. bo danes daroval mašo v Sikstinski kapeli Novi papež Leon XIV., ki je v prvem nagovoru po izvolitvi v četrtek zvečer izpostavil sporočilo miru, bo danes ob 11. uri v Sikstinski kapeli daroval mašo za kardinale. Po besedah predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta je pred njim odgovorna naloga voditi Cerkev skozi številne izzive sodobne družbe. V nedeljo bo novi papež ob 12. uri z verniki na Trgu svetega Petra izrekel molitev angelovega češčenja, v ponedeljek dopoldne pa bo imel v skladu s tradicijo avdienco za novinarje, je v četrtek zvečer še sporočil direktor vatikanskega tiskovnega urada Matteo Bruni.

Med odraščanjem v Chicagu v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bil njegov družinski dom pogosto zbirališče duhovnikov. Pritegnile so jih odlične jedi, ki jih je pripravljala njegova mati Mildred Martínez, ki je bila španskega rodu. Ta gostoljubnost in bližina duhovščine že od mladih nog je oblikovala njegovo odločitev, da stopi na pot duhovništva. Tu je bil tudi zgled njegovega očeta Louisa Mariusa Prevosta, ki je imel francoske in italijanske korenine in je deloval kot katehet. Tako je imel tudi pozitivno izkušnjo župnijskega življenja, saj je obiskoval župnijsko šolo.

Odločen zagovornik papeževanja svojega predhodnika

Mark Francis, Prevostov prijatelj od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, je za Reuters povedal, da je bil novi papež odločen zagovornik papeževanja svojega predhodnika, zlasti njegove zavezanosti vprašanjem socialne pravičnosti.

Slovenska škofovska konferenca bo o izvolitvi novega papeža, ki prihaja iz ZDA, velik del življenja pa je preživel v Peruju, spregovorila danes na novinarski konferenci v Ljubljani. Slovenski škofje so novemu papežu že izrekli svojo vdanost.

»Vedno je bil prijazen in topel ter je ostal glas zdravega razuma in praktičnih vprašanj za Cerkev pri pomoči revnim,« je dejal pokojni papež Frančišek, ki je s Prevostom obiskoval semenišče in s katerim sta ostala prijatelja tudi pozneje, ko sta oba živela v Rimu v 2000-ih.

»Ima ironičen smisel za humor, vendar ni nekdo, ki išče pozornost,« pravi prijatelj novega papeža.

Robert Francis Prevost še kot kardinal. FOTO: Yara Nardi Reuters

Leta 1987 je doktoriral s temo: »Vloga krajevnega priorja reda svetega Avguština«. Istega leta je bil izvoljen za ravnatelja poklicev in ravnatelja misijonov avguštinske province Naše Gospe Dobrega Sveta v Olympia Fieldsu v Illinoisu v ZDA.

Prevostove poglede je oblikovala tudi zaobljuba pokorščine, ki jo je dal, ko se je posvetil avguštinskemu redu. Pomen zaobljub je razumel že kot semeniščnik, ko mu je modri, starejši duhovnik rekel: »Kot mlad človek boš težje živel celibat. Kasneje pa boš videl, da je živeti pokorščino najtežje.«

Prevost je med letoma 2015 in 2023 najprej služil kot škof v Chiclayju v severozahodnem Peruju, leta 2015 pa je postal perujski državljan, tako da ima dvojno državljanstvo. Papež Frančišek ga je pripeljal v Rim za vodenje škofovskega dikasterija, kar pomeni, da je novi papež sodeloval pri izbiri mnogih škofov.

Jesus Leon Angeles, koordinator katoliške skupine v Chiclayu, ki Prevosta pozna od leta 2018, ga je opisal kot »zelo preprosto« osebo, ki je vedno poskušala pomagati drugim. Pravi, da je Prevost pokazal posebno skrb za venezuelske migrante v Peruju, saj je rekel, da je »oseba, ki rada pomaga.« Leon Angeles ga opisuje tudi kot osebo z vodstvenimi sposobnostmi, ki »zna tudi poslušati, ima to vrlino.«

Obožuje tenis

Potem ko je Prevost februarja letos, kmalu po nastopu mandata, prejel kardinalski rdeči klobuk, je izrazil obžalovanje, da ima tako malo prostega časa, predvsem za tenis, ki ga zelo rad igra. »Imam se za precej amaterskega teniškega igralca. Odkar sem zapustil Peru, sem imel malo priložnosti za vadbo, zato se veselim vrnitve na igrišče,« je takrat dejal, a zdi se malo verjetno, da bo 69-letnik kmalu imel priložnost izpopolniti svoj backhand.

Novi papež sicer govori angleško, špansko, italijansko, francosko in portugalsko.