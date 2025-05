Zanimiv ukrep ameriške verige kavarn pred junijskimi predsedniškimi volitvami v Južni Koreji

​Starbucks je v Južni Koreji strankam prepovedal, da bi za naročila uporabljale imena predsedniških kandidatov ali razžaljenega nekdanjega predsednika, je podjetje potrdilo za agencijo AFP. Južna Koreja bo 3. junija namreč izvedla predčasne predsedniške volitve, na katerih bodo volivci izbirali naslednika razrešenega predsednika Yoon Suk-yeola, ki je bil odstavljen zaradi katastrofalnega poskusa uvedbe vojaške uprave decembra. In iz izkušenj vedo, da so volitve čas, ko si njihove stranke rade privoščijo politike.

V južnokorejskih poslovalnicah Starbucks namreč deluje storitev »pokliči me po imenu«, kjer si lahko stranke izberejo vzdevek in ga vnesejo prek aplikacije, natakar pa to ime uporabi, ko je naročilo pripravljeno. Vendar od tega tedna do konca volitev stranke ne bodo smele uporabljati imen vseh sedmih predsedniških kandidatov, vključno z vodilnim Leejem Jae-myungom in glavnim konservativnim tekmecem Kim Moon-soojem, so sporočili iz podjetja.

Odstavljeni predsednik Yoon Suk-yeol se zagovarja zaradi poskusa uvedbe vojaške uprave. FOTO: Jung Yeon-je/Reuters

Storitev je namenjena vzpostavljanju občutka povezanosti med zaposlenimi in strankami, pojasnjujejo. »Ne zavzemamo nobenega verskega ali političnega stališča ter aktivno spremljamo in preprečujemo uporabo negativnega jezika, kletvic, spolno eksplicitnih izrazov ali vsebin, ki bi jih bilo našim zaposlenim težko ali neprimerno izgovoriti.« Podjetje je prepoved razširilo tudi na uporabo imena nekdanjega predsednika Yoona, ki se trenutno sooča s kazenskim postopkom zaradi obtožb o vstaji.

Vse večja polarizacija

Predsedniške volitve prihajajo v času vse večje politične polarizacije. Yoonov poskus vojaškega udara, za katerega je trdil, da je bil potreben za premagovanje zakonodajne blokade in izkoreninjenje prosevernokorejskih protidržavnih sil, so podprli skrajni verski voditelji in desničarski youtuberji.

Yoonovi privrženci so januarja po potrditvi sodnega naloga za njegovo aretacijo nasilno vdrli v sodišče v Seulu. Dva sta bila v sredo obsojena na zaporno kazen. Konservativna stranka Yoona kljub vsemu še ni izključila, njen uradni kandidat Kim Moon-soo pa je pritegnil pozornost kot edini član vlade, ki se ni priklonil v opravičilo, ker ni skušal preprečiti poskusa ukinitve civilne oblasti. Kandidat Demokratske stranke Lee se medtem sooča z več kazenskimi postopki, kar ustvarja dodatno negotovost.