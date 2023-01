Zameti v deželi vzhajajočega sonca

Velik del Japonske je zajelo močno sneženje, ki je povzročilo cestne zastoje, motilo železniški promet in prizemljilo letala, umrla pa je tudi ena oseba. Nenavadno hladna vremenska fronta in izredno nizek zračni pritisk sta že v torek poskrbela za obilne snežne padavine in močne vetrove po vsej deželi vzhajajočega sonca. Največ snega je zapadlo na zahodnem delu otočja, ki gleda na bolj zaprto Japonsko morje, pri čemer so v Manivi na jugozahodu Japonske včeraj izmerili rekordnih 93 centimetrov snežne odeje v 24 urah.

Na avtocestah so bile kolone tovornjakov in avtomobilov.

Kot je povedal šef vladnega kabineta Hirokazu Macuno, poleg enega smrtnega primera, neposredno povezanega s sneženjem, preiskujejo še dve smrti, ki bi utegnili biti povezani z vremenom. Domači letalski prevozniki, kot sta ANA in Japan Airlines, so odpovedali več kot 300 poletov, na severu države pa so bile ustavljene tudi številne linije superhitrih vlakov.

Na avtocesti v osrednjem delu Japonske je v desetkilometrskem zastoju obstalo na tisoče avtomobilov in tovornjakov, na železniških postajah v zahodnem mestu Kjoto pa je že v torek obtičalo okoli 3000 potnikov, med katerimi so nekateri noč preživeli kar na glavni mestni postaji, medtem ko so zameti na progah ustavili najmanj 15 potniških vlakov; na nekaterih progah potnikom ni preostalo drugega, kakor da so se peš vrnili na postaje, kjer so jih pričakali reševalci.

Močni vetrovi so povzročili tudi potop tovorne ladje s hongkonško zastavo v morju med zahodno Japonsko in južnokorejskim otokom Džedžu. Japonska obalna straža je doslej rešila 13 članov 22-glave posadke, preostale pa še iščejo, a obeti niso dobri, saj naj bi se slabo vreme nadaljevalo tudi danes.