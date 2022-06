Žalostni konec legende: znamenita restavracija potonila 1000 metrov globoko (VIDEO)

Ena izmed znamenitosti Hongkonga, plavajoča restavracija Jumbo, je potonila nekaj dni po tem, ko so jo odvlekli iz pristanišča, kjer je bila zasidrana in je delovala skoraj 50 let. Nesreča se je zgodila v Južnokitajskem morju, ko je bila plavajoča restavracija na poti na neznano lokacijo. »Restavracija se je potopila v nedeljo blizu Paracelskih otokov zaradi neugodnih vremenskih razmer in je začela puščati vodo,« so sporočili iz matične družbe Aberdeen Restaurant Enterprises. »Globina vode tam je več kot 1000 metrov, kar otežuje reševanje.«

Gostila mnoge znane

Restavracija je gostila mnoge znane goste, med njimi kraljico Elizabeta II.,Toma Cruisa in Richarda Bransona, skupaj je v preteklih letih tam uživalo več kot tri milijone gostov. Jumbo je bil prikazan tudi v več filmih, med drugim v filmu o Jamesu Bondu, vendar mu je pandemija zadala hud udarec in so ga v tem času zaprli.