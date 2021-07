Žalost do neba! Mami je rekla: »Moraš me pustiti«

FOTO: Facebook

18-letnaiz Velike Britanije, ki je rada poslušala fantovske skupine in pila koktajle, je umrla v telesu 144-letnice. Rodila se je z izjemno redkim hutchinson-gilfordovim sindromom progerije, zaradi katere se je pri vsakem letu njeno telo postaralo za osem let. Njena užaloščena matije povedala, da je hči imela neverjetno močno voljo in da ni dopustila, da bi bolezen vplivala na njeno »čisto dušo«.Ashanti je umrla v krogu svojih najbližjih, v objemu z materjo, očetomin 25-letno družinsko prijateljico. Njene zadnje besede so bile: »Moraš me pustiti.«Mama Phoebe je za medije spregovorila o podrobnostih pogreba hčere, ki si je pred smrtjo zaželela, da jo k zadnjemu počitku pospremijo s štirimi belimi konji, perjem, LGBT-zastavami in okrasnimi dodatki korejske glasbene skupine BTS. Phoebe je začela kampanjo zbiranja denarja za pogreb, da bi hčeri uresničila poslednje želje. Želja družine je zbrati 8000 funtov.