Zaljubljeni škof v postelji s pisateljico erotike

Zagovor pred papežem

Veljal je za izjemno konservativnega. FOTO: Twitter

Ljubezen je bila močnejša od vseh njegovih dotedanjih nazorov, nekdanji škof je zdaj srečen v objemu svoje srčne izbranke. Zgodba pa morda niti ne bi bila tako zanimiva, če si ne bi bila zaljubljenca tako zelo različna. Ne le da jeočarala tako visokega in uglednega cerkvenega dostojanstvenika, Španka je namreč pisateljica erotične proze, ki jo pogosto začini s sadističnimi in satanističnimi sestavinami.pa je, po drugi strani, veljal za izjemno konservativnega škofa, po cerkvenih merilih spoštljivega do tradicije, po oceni javnosti pa skrajnega in nazadnjaškega; izganjal je hudiča, ostro je nasprotoval splavu, homoseksualnost je obravnaval kot bolezen, zato je za istospolne opravljal posebne terapije, med katerimi naj bi se spreobrnili, podpiral pa je tudi katalonsko neodvisnost. Da ga je tako zelo pritegnila pisateljica in promotorka vsega tistega, kar je on dojemal kot zlo, je šokiralo Rimskokatoliško cerkev, ki jo je sklenil dokončno zapustiti, da bi se lahko z manj greha prepustil čarom ločenke in psihologinje Silvie. Pred tem je moral svoje prepričanje izpovedati tudi v Vatikanu in menda tudi pred samim papežem, visoki cerkveni krogi pa obžalujejo slovo izjemno obetavnega škofa katalonske Solsone, ki je položaj kot najmlajši škof v španski zgodovini zasedel pred enajstimi leti, ko je bil star 41.Razvedelo se je še, da je bil Novell, preden se je zaobljubil bogu, v hudem precepu; v mladosti se je zaljubil v osemnajstletnico in jo želel vzeti za ženo ter si z njo ustvariti družino, a si je potem premislil in ubral drugačno pot v življenju. Cerkev je ob njegovem odstopu, ki je znova sprožil razprave o smiselnosti celibata, pred mesecem dni skopo navedla le osebne razloge, da je v ozadju ljubezen, pa so seveda izbrskali španski mediji, ki še poročajo, da Novell, odkar se je pridružil navadnim smrtnikom, išče službo na področju agronomije. Ali v prostem času prebira tudi izbrankino čtivo, ni znano, a bralcev Caballolovi nikakor ne manjka; oboževalcev, ki jih pritegujejo erotične vsebine, tako drzno in v marsikaterem pogledu sporno obarvane, je očitno veliko.