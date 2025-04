Znano, kdaj bodo volili novega papeža: kako nastane beli dim?

Katoliška Cerkev že skoraj 800 let na skoraj nespremenjen način izbira svojega voditelja. Po smrti papeža Frančiška na velikonočni ponedeljek se bo začel proces, znan kot »papeški konklave«, v katerem bodo izbrali njegovega naslednika. Kot poroča Reuters, se bo to zgodilo 7. maja.

Konklave je demokratičen proces z več krogi glasovanj, dokler ne dosežejo jasnega soglasja o novem papežu. Po pravilih lahko glasujejo le kardinali, ki so mlajši od 80 let.

Najdaljši konklave v zgodovini je trajal skoraj tri leta zaradi političnih sporov – v tem času so umrli trije kardinali.

Kardinali so dan po papeževem pogrebu obiskali grob pokojnega papeža Frančiška v baziliki Santa Maria Maggiore. FOTO: Andrew Medichini Afp

Teoretično je lahko za papeža izbran vsak katoliški moški, vendar so v praksi papeže že stoletja izbirali samo med kardinali. Za starost izbranega papeža ni omejitev – Frančišek je bil ob izvolitvi star 76 let, pred njim Benedikt XVI. pa 78 let.

Kdaj se začne konklave?

Po papeževi smrti v Vatikanu poteka devetdnevno žalovanje, imenovano novendiales. Pogreb papeža mora biti med četrtim in šestim dnevom po smrti – v tem primeru je bil določen za prejšnjo soboto, 26. aprila.

Ljudje so se zbrali na Trgu svetega Petra, da bi se udeležili svete maše dan po pogrebu papeža Frančiška v Vatikanu. FOTO: Damien Meyer Afp

Izbira novega papeža se običajno začne 15 do 20 dni po papeževi smrti. Za organizacijo konklava je odgovoren kardinal kamerlengo – trenutno to vlogo opravlja kardinal Kevin Farrell. Njegova naloga je tudi uničiti papežev pečatni prstan s ceremonialnim kladivom, da bi preprečili možnost ponarejanja dokumentov, in zapečatiti papeževo pisarno in spalnico z rdečim trakom.

Kako poteka konklave?

Pred začetkom glasovanja poteka posebna maša, nato pa se 135 kardinalov, ki so še pod 80. letom starosti, zbere v Sikstinski kapeli, kjer od leta 1858 potekajo vsi konklavi.

Redovnice stojijo pred baziliko Santa Maria Maggiore, v kateri je grob pokojnega papeža Frančiška, prvi dan njenega odprtja za javnost po papeževem pogrebu v Rimu, 27. aprila 2025. FOTO: Jeff Pachoud Afp

Po ukazu »extra omnes« (vsi ven) ostanejo v kapeli le kardinali, ki prisežejo molčečnost, in so zaklenjeni v kapeli, dokler ne izberejo novega papeža. Prvi krog glasovanja morda še ne prinese rezultata.

Med glasovanjem izžrebajo devet kardinalov, ki vodijo postopek: trije nadzirajo glasovanje (scrutineers), trije zbirajo glasovnice, trije pa jih pregledujejo.

Za izvolitev papeža mora kandidat prejeti dve tretjini glasov. Če po 34. glasovanju še ni izbranega papeža, se glasuje samo še med dvema vodilnima kandidatoma iz prejšnjega kroga.

Zanimivost: Najdaljši konklave v zgodovini je trajal skoraj tri leta zaradi političnih sporov – v tem času so umrli trije kardinali.

Kako glasujejo?

Kardinali na skrivaj zapišejo ime svojega kandidata (v prepoznavno popačeni pisavi, da bi ohranili anonimnost). Glasovnice se nato sežgejo – če vidimo črn dim, to pomeni, da papež še ni bil izbran. Ko je izbran, v ogenj dodajo posebno snov, ki povzroči bel dim, kar oznani svetu, da imamo novega papeža, poroča independent.co.uk.

Ko je novi papež izbran, ga odpeljejo v t. i. Sobo solz, kjer obleče pripravljena bela papeška oblačila in rdeče copate. Nato ga z balkona bazilike svetega Petra predstavijo množici z znamenitimi besedami:

»Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!« (»Z velikim veseljem vam oznanjamo: Imamo papeža!«)