Zakopljejo se v nekaj sekundah

Rožnatega mišjega pasavca (Chlamyphorus truncatus) je prvi opisal Richard Harlan leta 1825. Poleg v Argentini, kjer je nanj naletel znanstvenik, rožnati mišji pasavec živi še v Boliviji in Paragvaju. Rad ima puščavska območja in grmičaste pokrajine, kjer pa ga ne boste videvali pogosto.

V ujetništvu težko preživijo. Foto: Smithsonian Institution

Je namreč nočna žival, poleg tega večinoma živi v rovih pod zemljo. Kopanju rovov in življenju v njih je popolnoma prilagojeno tudi njegovo telo. Tanka prožna lupina, ki mu pomaga uravnavati temperaturo, deluje tudi kot ščit. Rožnate barve je, ker je prepredena s krvnimi žilicami, zaradi te nenavadne barve pa pasavec po mnenju nekaterih nekoliko spominja na raka. Živalca se skrije v rov tako, da vhod zablokira z lupino in tako prepreči vdor morebitnemu vsiljivcu.

Velika stopala z izrazitimi sprednjimi kremplji so odlično orodje za kopanje in živali omogočajo, da se zakoplje v zemljo v le nekaj sekundah.

Ker živi večinoma pod zemljo, o njem malo vemo.

Rožnati mišji pasavec je vsejed. Na njegovem krožniku se znajdejo črvi, ličinke, žuželke, polži, korenine in semena.

Znanstveniki o rožnatem mišjem pasavcu vedo manj, kot bi si želeli, saj ga je zelo težko proučevati. V naravnem okolju so večino časa skriti pod zemljo, selitev drugam pa zanje skoraj vedno pomeni smrt. Po opazovanju nekaj redkih primerkov, ki jim je uspelo preživeti v ujetništvu, sklepajo, da so samotarji, saj jih na prostem večinoma opazijo same.

Ni znano, kakšne navade imajo ob gnezdenju. Po parjenju lahko oplojeno jajčece ostane v maternici več mesecev, preden pride do implantacije. Oplojeno jajčece se lahko razdeli in iz enega samega se razvijejo do štirje zarodki. Obdobje brejosti verjetno traja štiri mesece kot pri drugih vrstah pasavcev. Mladiči so nedorasli in se lahko premikajo šele nekaj ur po rojstvu.