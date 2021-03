Zakonca Trump sta se skrivaj cepila

Trump je med svojim mandatom udrihal po cepivih.

Koliko podpornikov mu je še ostalo? FOTO: Octavio Jones/Reuters

Nekdanji ameriški predsednik je očitno obrnil ploščo, je postalo jasno takoj po njegovem nagovoru na konservativnem zboru na Floridi. O pandemiji in kitajskem virusu je govoril mnogo bolj spravljivo in umirjeno, najbolj pa je šokiral njegov poziv podpornikom, naj se vendarle cepijo proti covidu-19.In to potem, ko je dolgo javno udrihal po znanosti in cepivih, ki jih je razglašal ne le za neučinkovita, temveč celo za nevarna, s takšnim prepričanjem in zavračanjem resnosti okužb z novim koronavirusom pa si je po mnenju mnogih zapravil volitve. No, Trump ni pozabil opomniti, da je na nedavnih volitvah po njegovem zmagal in da bo čez štiri leta morda zmagal še tretjič, a gromko ploskanje udeležencev zbora ni preglasilo glasnih dvomov, ki jih je nekdanji predsednik zasejal z nedvoumno izraženo podporo cepljenju. In kmalu je postalo jasno:in prva damasta se tik pred odhodom iz Bele hiše cepila, zarečenega kruha se očitno res največ poje. O tem sta molčala kot grob, pa čeprav so se številni vidni politiki, denimo novoizvoljenainter celo Trumpova nekdanja desna roka, cepili javno, pred kamerami, da bi Američanke in Američane spodbudili h koraku v pravo smer, kot so radi poudarjali.A Trump se je očitno sramoval svoje odločitve, so zdaj zgroženi tudi njegovi privrženci, razočarani, da se jim je nekdanji predsednik izneveril in se očitno vdal pritiskom.Nedvomno si je zapravil zajeten delež podpornikov iz skupin, ki so skupaj z njim prek družabnih omrežij opozarjale na pasti cepljenja, ki da lahko povzroči nepopravljive težave, denimo avtizem pri otrocih, čeprav je znanost to domnevo že zdavnaj ovrgla. Trump je bil prvi ameriški predsednik, ki je javno izrazil odločno nezaupanje do cepiv, a kot kaže, je bila vse velika laž. Razvpiti politik, ki je s svojimi nastopi naredil veliko škode ameriškemu zdravstvu in raziskovalni dejavnosti, je med drugim med lanskim prebolevanjem covida-19 zaužil eksperimentalni koktajl zdravil, tik pred koncem svojega mandata pa je sebi in prvi dami zagotovil še cepivo, pa čeprav sta kot prebolevnika po ocenah strokovnjakov dosegla vsaj določeno stopnjo imunosti. Ni znano, ali sta zakonca prejela en odmerek ali dva; francoski strokovnjaki sicer prebolevnikom priporočajo le en odmerek, ki da služi kot spodbujevalno cepivo, in sicer od tri do šest mesecev po okužbi.