Zakonca napadla televizijsko ekipo, novinarka je dobila klofuto (VIDEO)

Hrvaški mediji poročajo, da je v soboto okoli 18. ure na parkirišču na Štrbačkem Buku prišlo do napada na 49-letno novinarko in 43-letnega snemalca. Iz Nove TV so pozneje potrdili, da je bila tarča napada prav ekipa preiskovalne oddaje Provjereno.

Ekipa je na kraj prišla z namenom snemanja prispevka, s katerim so želeli opozoriti na dolgotrajno uničevanje območja ob reki Uni. Po navedbah televizije gre za zemljišče v lasti države, ki si ga samovoljno prisvaja zakonski par. Ta naj bi tam postavljal drogove za razsvetljavo, betoniral površine in celo zaračunaval vstopnine obiskovalcem.

Sprva verbalni napad, nato še fizični obračun

Do incidenta je prišlo, ko je novinarska ekipa skušala opraviti pogovor z zakoncema. Tedaj je prišlo do najprej verbalnega, nato pa še fizičnega napada. Po navedbah Nove TV je moški kričal: »Ne snemaj. Je*** ti kruh. Ne snemaj. Ne snemaj,« nato pa je še njegova žena udarila novinarko Danko Derifaj.

Policija je v sporočilu za javnost potrdila, da so zaključili kriminalistično preiskavo nad 65-letnim moškim in 54-letno žensko, obema hrvaškima državljanoma. Osumljenca so pridržali.

Dogajanje si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):