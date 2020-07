Zakonca na morje v Grčijo, a plaže ne bosta videla

Zakonca iz Srbije, ki sta odletela na dopust v Grčijo, v letovišče Edipsos, sta trenutno v bolnišnici. Test na koronavirus je namreč pokazal, da sta pozitivna, poroča srbski RTS. Moški ima sicer blage simptome bolezni, medtem ko je žena popolnoma brez njih.



V Grčijo sta zakonca prispela v skupini 80 ljudi, ki so zdaj v karanteni v hotelu. Po besedah župana Edipsosa so iz Srbije v soboto na to območje prispele tri skupine turistov, ki so nameščene na treh različnih lokacijah. S pomočjo turističnih agencij in njihovih predstavnikov v Grčiji so jih locirali, vsi pa so pod nadzorom.



'Pozitivna' zakonca sta se do hotela pripeljala s taksijem, voznika pa se oblasti trudijo izslediti.