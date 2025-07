Zaklad na dnu Severnega morja: ladja iz 1906 postala dom za 200.000 ostrig

Tovorna ladja, ki leži na dnu morja ob belgijski obali, zdaj vsebuje prav posebno skrinjo zakladov - zalogo ostrig. Zaradi naših dejanj, vključno s prekomernim nabiranjem, so te školjke namreč skoraj že izginile iz Severnega morja. Belgijci zdaj s posebnim projektom poskušajo ponovno naseliti ostrige, strokovnjaki pa so prepričani, da bo to pomagalo spodbuditi tudi druge morske vrste. »Moramo jih vrniti v morja, saj so bistven element naših morskih ekosistemov,« je za AFP povedala inženirka Vicky Stratigaki, ki dela pri projektu obnove.

V trup ladje so odložili 200.000 ličink.

Sredi julija so tako v trup ladje, ki je potopljena 30 metrov pod morsko gladino, odložili 200.000 ličink ostrig, pritrjenih na biorazgradljive materiale. Okoljski projekt z imenom Belreefs si prizadeva spremeniti razbitino v nekakšno svetišče biotske raznovrstnosti. Navadne ostrige (Ostrea edulis) namreč tvorijo grebene, ki čistijo vodo, druga morska bitja – od rib do alg – pa jih uporabljajo kot območja za razmnoževanje in prehranjevanje, je pojasnila. »V morju je veliko plenilcev, to je divje okolje,« je še pojasnila, zato naj bi prvo leto preživelo zgolj približno 30.000 ličink ostrig. A te se bodo nato začele razmnoževati, širiti greben in podpirati biotsko raznovrstnost grebena.

Ker so zanimive za potapljače, so razbitine samodejno zaščitene kot kulturna dediščina (simbolična fotografija). FOTO: Emily Irving-Swift/Afp

Polaganje zalog ostrig je sicer le vrhunec dvoletnega belgijskega vladnega projekta, ki ga finančno podpira Evropska unija. »Do okoli leta 1850 so bili Severno morje in evropske vode polni tovrstnih grebenov ostrig,« je pojasnila Stratigakijeva. Nato so zaradi prekomernega izkoriščanja, širjenja škodljivega tujerodnega parazita in neugodnih podnebnih učinkov izginili.

Razbitina iz leta 1906, ki leži pod gladino približno 30 kilometrov od obalnega mesta Oostende, je bila izbrana za pilotni projekt, saj so ribolov in drugo moteče dejavnosti okoli nje prepovedani. V Belgiji je vsaka razbitina, ki je več kot 100 let na morskem dnu, namreč samodejno zaščitena kot kulturna dediščina, ker je zanimiva za potapljače, pojasnjuje Merel Oeyen, strokovnjakinja za morsko okolje na belgijskem ministrstvu za zdravje, in dodaja: »To je tudi območje z bogato biotsko raznovrstnostjo.«