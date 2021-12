Zaklad na dnu morja

Izraelski urad za starine je objavil novico, da so arheologi odkrili ostanke dveh ladijskih razbitin v Sredozemskem morju, na katerih so našli tudi več sto primerkov starega kovanega denarja. Ena od najdb v bližini starodavne Cezarejre izhaja iz rimskih časov pred približno 1700 leti, druga pa je iz obdobja mameluškega sultanata izpred šestih stoletij. V okolici prve razbitine so našli srebrne in bronaste kovance iz sredine tretjega stoletja, pri drugi pa več kot petsto srednjeveških srebrnikov.

Rimski prstan z dobrim pastirjem FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Na razbitini so naleteli med podvodno preiskavo morskega dna, ki jo je zadnja dva meseca izvajal oddelek za pomorsko arheologijo z urada za starine, je povedal vodja raziskave. Med najdbami iz bližine Cezareje so tudi figurice, zvonci, keramika in kovinski izdelki z ladje, kot so žeblji in polomljeno sidro.

Na zelenem dragem kamnu je zgodnji simbol krščanstva.

Izraelski urad za starine je novico objavil tik pred božičem, pri čemer je izpostavil najdbo rimskega zlatega prstana z zelenim dragim kamnom z likom pastirja, ki na ramenih nosi ovco. Kakor je poudaril Robert Cole, vodja oddelka za kovance, gre za izjemno pomembno najdbo, saj prikazuje dobrega pastirja, enega najzgodnejših simbolov krščanstva. Po Šarvitovem prepričanju naj bi rimska ladja izhajala iz današnje Italije, tako vsaj sklepajo po slogu določenih najdenih predmetov. Ni pa še znano, ali so pod peskom ostali tudi kakšni bolje ohranjeni leseni ostanki ladij.