Zakaj sploh še potrebujemo kralje?

Konec tedna so v tajski prestolnici Bangkok in drugih večjih tajskih mestih potekali množični protesti. Policija se je na zbrane spravila s solzivcem in vodnimi topovi. V Bangkoku so navajeni protestov, a vzroki dozdajšnjih so bili nezadovoljstvo bodisi rumenih bodisi rdečih srajc, kot so pred poldrugim desetletjem imenovali dve glavni politični struji – rumeno rojalistično in rdečo zagovornico bolj liberalnih političnih usmeritev. Zdaj pa se je nezadovoljstvo usmerilo tja, kamor se načeloma ne bi smelo – proti kralju.Protestniki, velika večina je študentov, zahtevajo ustavno reformo, a prej razpust parlamenta in vzpostavitev ...