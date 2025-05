Zakaj si je papež Leon XIV. izbral prav to ime? Veliko presenečenje in nova pot za Cerkev

V četrtek, 8. maja 2025, se je nad Sikstinsko kapelo v Vatikanu dvignil beli dim. Po dveh dneh zasedanja konklava je 133 kardinalov izvolilo 267. papeža v zgodovini katoliške cerkve. To je prvič v dveh tisočletjih, da je ta čast doletela Američana. Novi papež je postal 69-letni kardinal Robert Francis Prevost, ki si je izbral ime Leon XIV.

Z močjo tišine

»Izvolitev v Ameriki rojenega kardinala je bila presenečenje,« pravi katoliški duhovnik in bloger Ed Tomlinson. »Zdi se, da gre za nadaljevanje Frančiškove liberalizacije,« je dejal za The Independent.

V očeh številnih kardinalov je predstavljal most med severom in jugom, med tradicijo in prenovo.

Glede izbire papeževega imena je Tomlinson dejal, da ima dolgo zgodovino: »Papeško ime Leon zgodovinsko gledano nepričakovano kaže na papeža, ki bo močan v času krize,« je razkril. Zadnji papež, ki je izbral ime Leon, je bil pred več kot 100 leti. Papež Leon XIII. je Cerkev vodil od leta 1878 do leta 1903. Prvi papež s tem imenom, papež Leon Veliki, je Cerkev vodil v letih 440-461.

Njegova duhovnost je preprosta, prizemljena, nenehno vpeta v prakso. FOTO: Stefano Rellandini Afp

Papež Leon XI. je imel enega najkrajših pontifikatov v zgodovini, saj je trajal manj kot mesec dni - od 1. aprila 1605 do svoje smrti 27. aprila 1605.

Če bi se poimenoval Frančišek II., bi to lahko pomenilo nadaljevanje osredotočenosti pokojnega papeža na pastoralo in marginalizirane osebe. Zanimivo je, da je Frančišek sam v šali namignil, da bi njegov naslednik lahko bil Janez XXIV, s čimer se je skliceval na naprednega papeža iz obdobja drugega vatikanskega koncila.

Zakaj ime Leon XIV.?

Izbira imena Leon ni naključje. Papež Leon XIII. iz 19. stoletja velja za začetnika moderne družbene doktrine Cerkve. Njegova enciklika Rerum Novarum je začrtala novo pot odnosa Cerkve do socialne pravičnosti in delavskih pravic. Ali bo tudi novi Leon XIV. želel odpreti podobna poglavja? Je ime sporočilo, da se pripravlja na odločne družbene in institucionalne reforme?

Njegova duhovnost je preprosta, prizemljena, nenehno vpeta v prakso – verjetno prav to lastnost so kardinali prepoznali kot dragoceno v času, ko si Cerkev prizadeva za bližino ljudem in večjo verodostojnost.

Prevost je bil dolgo viden kot »bergoglijanski« kandidat – zvest naslednik vizije pokojnega papeža Frančiška. Prav Frančišek ga je počasi, premišljeno in vztrajno pripravljal na vlogo voditelja Cerkve. V njegovi službi je bil Prevost tihi izvajalec reform: sodeloval je pri prelomnem vključevanju žensk v odločitvene procese glede imenovanj škofov in pri decentralizaciji cerkvenega odločanja.

Izbira imena Leon ni naključje. Papež Leon XIII. iz 19. stoletja velja za začetnika moderne družbene doktrine Cerkve. FOTO: Tiziana Fabi Afp

Zdaj, ko je sam prevzel vodenje Katoliške cerkve, bodo njegova dejanja tehtana z največjo pozornostjo. A že dejstvo, da ga mnogi opisujejo kot človeka, ki kljub težavam ohranja vedrino in skromnost, govori o slogu, ki utegne zaznamovati nov pontifikat.

Nepričakovani papež iz Chicaga

Čeprav se je dolgo zdelo, da papež iz ZDA zaradi geopolitične moči te države ni verjeten, je Prevost utelešal izjemo. Bil je nepričakovani »zmagovalec« konklava – tisti kandidat, ki se tiho vzpenja in v zadnjem trenutku prepriča. Prav njegova dvojna identiteta – ameriška in latinskoameriška – mu je odprla vrata do široke podpore. V očeh številnih kardinalov je predstavljal most med severom in jugom, med tradicijo in prenovo.

Čeprav se je dolgo zdelo, da papež iz ZDA zaradi geopolitične moči te države ni verjeten, je Prevost utelešal izjemo. FOTO: Tiziana Fabi Afp

Kot glava Augustinskega reda (funkcijo priorja generala je opravljal v dveh mandatih) je Prevost že zgodaj razvijal veščine vodenja in iskanja konsenza. Njegovo poznavanje kanonskega prava pa mu prinaša kredibilnost tudi med konservativnejšimi krili kurije.

Papež Leon XIV. prihaja s tihim nasmehom, bogatimi izkušnjami in jasnim občutkom za služenje. Čeprav se njegova pot šele začenja, je že zdaj jasno: to bo pontifikat, ki bo iskal bližino – ne moč.