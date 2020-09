Zajokali boste: nevesta umira za rakom, poroka je bila srce parajoča (VIDEO)

Na stotine ljudi je doniralo denar, ko so slišali za ganljivo zgodbo 23-letne Ashleigh Simrajh iz Avstralije, ki je izvedela, da je pred njo samo še nekaj tednov življenja. Zdravniki so ji namreč razkrili, da se je rak razširil po vsem telesu in da zdravljenje ni več mogoče.



Želja Ashleigh je bila, da se sedaj, ko je še kolikor toliko pri močeh, poroči z ljubeznijo svojega življenja. Do oltarja se ni mogla sprehoditi, ampak so jo pripeljali na invalidskem vozičku. Ženin ​Jason Hale na poroki ni mogel zadržati solz in jokal je tudi, ko sta si dala poročno zaobljubo. Objokani so bili prav tako vsi prisotni, saj je njuna zgodba res srce parajoča, poroča 24sata.



Celotni obred si lahko ogledate na posnetku.