Zagrebčani živijo v strahu, ne upajo si na ulice (VIDEO)

Pred desetletji je gledalcem strah v kosti nagnala srhljivka slovitega hollywoodskega režiserjaz naslovom Ptiči. Triler iz leta 1963 govori o nenadnih in nerazložljivih nasilnih napadov ptic na ljudi v manjšem ameriškem mestecu. O nečem podobnem pa te dni poročajo iz hrvaške prestolnice.V Zagrebu so napadi vran na ljudi vse pogostejši, nekatere žrtve so morale celo poiskati pomoč na urgenci; zlomljena hrbtenica, zlomljeno koleno in zvin gležnja so le nekatere izmed posledic napadov.Fotograf 24sata.hr je videl napad vran, ki so nekega človeka oblegale pet minut. Ptice so odnehale šele, ko je moški poiskal zatočišče. Napadle so tudi očeta in hči, ki sta prav tako pred pticami morala poiskati zatočišče, ljudje si ne upajo zapustiti svojih domov. Zaradi vran tudi ne morejo spati, saj se začnejo dreti ob 4. uri zjutraj in ne prenehajo do večera.Zagrebčani se pritožujejo tudi zaradi nereda, ki ga te zelo inteligentne ptice pustijo za seboj, ko brskajo po koših za smeti po parkih in igriščih.Ornitologi pravijo, da je takšno obnašanje vran normalno, a na nenormalnem mestu. Še posebej napadalne so, kadar imajo mladiče. V primeru napada ljudem svetujejo, da visoko nad glavo dvignejo roke ali pa, če imajo pri sebi dežnik, da ga odprejo, nato pa čim prej poiščejo zatočišče.