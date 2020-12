Zagreb prizadela še močna popotresna sunka: poglejte, kako se je treslo (VIDEO)

Več popotresnih sunkov

Marca močan potres z magnitudo 5,5

Močan potres z magnitudo 5,2, ki je danes zjutraj stresel širše območje Zagreba, je imel žarišče 12 kilometrov jugozahodno od Siska. Številni prebivalci Siska so zbežali na ulice.. Po podatkih Evrosredozemskega seizmološkega centra (ESMC) je imel magnitudo 5,2 in žarišče 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.Območje je medtem streslo več popotresnih sunkov, najmočnejši je bil ob 7.50. Po podatkih ESMC je imel magnitudo 4,9 in žarišče 44 kilometrov jugovzhodno od Zagreba in 11 kilometrov jugozahodno od Siska. Med prvim in drugim močnejšim potresom so na območju Siska in Petrinje zabeležili še popotresni sunek z magnitudo 1,8.Po drugem močnejšem sunku hrvaški mediji poročajo tudi o večji gmotni škodi, predvsem v Sisku. Na zgradbah je videti popokane zidove in fasade, porušene dimnike in podobno. Prebivalci se bojijo morebitnih novih potresnih sunkov, poroča Hina.Pomočnik hrvaškega notranjega ministra in poveljnik civilne zaščiteje za hrvaški radio povedal, da v Zagrebu ne poročajo o gmotni škodi. Z zagrebškega letališča, ki stoji jugovzhodno od mesta v smeri žarišča današnjega potresa, so sporočili, da potres ni povzročil škode in da letalski promet poteka nemoteno.