Zadnjo noč pred policijsko uro izkoristili, bilo je kot na silvestrovo (VIDEO)

Kot na silvestrovo

Za okoli 20 milijonov Francozov, vključno s Parižani, bo današnji večer prvi, ki ga bodo morali preživeti pod policijsko uro. Tudi Londončani in številni drugi Britanci morajo od danes slediti strožjim pravilom, ki naj bi pomagala zajeziti pandemijo covida-19. Mnogi so zadnjo noč "na svobodi" dodobra izkoristili.Vzdušje na ulicah Pariza podobno tistemu na silvestrovo, z ljudmi povsod, prezasedenimi mizami v lokalih in smehom v zraku. V Franciji se sicer te dni začenjajo dvotedenske šolske počitnice, kakršnihkoli omejitev potovanj pa ni med zajezitvenimi ukrepi, tako da se obeta, da bodo iz mest "zbežale" številne družine, kar pa pomeni velik pritisk na letovišča mesta, še opozarja.Tudi za milijone Britancev se je danes začelo življenje pod strožjimi omejitvami kot doslej, saj so območja, kjer živijo, zaradi vse slabše epidemiološke slike prešla v višjo stopnjo po novem tristopenjskem sistemu. Ta naj bi prinesel več preglednosti in predvidljivosti v sprejemanje protikoronskih ukrepov v Angliji.London in York sta med večjimi mesti, ki po novem spadajo v drugo - oranžno - stopnjo, medtem ko se je Lancashire pridružil Liverpoolu v najvišji - rdeči - stopnji. Glede uvrstitve Manchestra se oblasti v Londonu in lokalni voditelji še prepirajo.Številni Londončani so se od dosedanjega življenja poslovili divje, tako da je morala večkrat posredovati tudi policija. Še posebej napeto je bilo v londonskem Sohu, kjer so ljudje pripravili manjše proteste in med drugim s pitjem alkohola na ulicah izražali svoje nasprotovanje zajezitvenim ukrepom. Policija je več ljudi pridržala.