Zadnjo belo žirafo varuje GPS

70 tisoč žiraf je še na svetu.

Je zadnja in edina, zato ji pripada prav posebna zaščita, so sklenili njeni oskrbniki. V naravnem parku Ishaqbini Hirola Community Conservancy na severozahodu Kenije so beli žirafi namestili GPS-sledilnik, da jim ne bi ušla izpod nadzora in, še huje, v roke krivolovcev.Gre za samca, ki se je spomladi ognil tragičnemu obračunu, v katerem sta padli njegovi mama in sestra. Smrt belih žiraf je znova razburila borce za pravice živali in ogroženih vrst po vsem svetu, a dejstvo je, da so žirafe zaradi krčenja naravnega prostora in nasilnega lova vse bolj ogrožene. Njihova populacija se je v zadnjih treh desetletjih zmanjšala za približno 40 odstotkov, živelo naj bi jih le še okoli 70.000, še leta 1985 pa jih je bilo 155.000. Najvišje živali na kopnem živijo v dvanajstih afriških državah, bela žirafa pa je doma v Keniji, v pokrajini Garissa, kjer je obilno deževje zagotovilo dovolj paše, tako da je samčev edini sovražnik ta hip človek, poudarjajo čuvaji parka, ki upajo, da jim bo GPS pomagal odgnati tudi krvoločne lovce na trofeje.Svetla koža bele žirafe je posledica redkega genetskega stanja, levkizma, ki zavira pigmentacijo v celicah. Spomladi ubiti par so prvič opazili leta 2016, leto pozneje pa so ju prvič fotografirali. Naravni park stoji na večjem območju, znotraj katerega je tudi več vasi, poboj samice in mladiča je prizadel številne skupnosti, poudarjajo oskrbniki.