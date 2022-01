Zadnji klic Mateja prijateljevi sestri? Na instagramu videl, da je tudi ona v Beogradu

Iskanje pogrešanega Mateja Periša (27), ki je izginil v Beogradu, poteka že 15 dan. Zdaj je iz srbske policija prišla informacija, da skupaj s hrvaškimi kolegi, preiskujejo, kaj je v noči izginotja povedal sestri svojega prijatelja.

Znano je, da je bil Matejev zadnji pogovor z dolgoletno prijateljico iz Splita, policija pa je prepričana, da bi njeno pojasnilo lahko bilo ključno.

Na instagramu videl, da je ona v Beogradu in jo poklical

Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi sestra njegovega prijatelja prav tako preživela novo leto v Srbiji in še vedno bila tam, a njen prihod naj ne bi imel povezave z Matejem in njegovimi prijatelji.

Tako naj bi Matej s prijatelji na instagramu videl, da je v Beogradu in ji posal sporočili in poklical. Želel je, da bi se sestra njegovega prijatelja z družbo družila z njimi in jim razkazala nočno življenje v Beogradu.

Sicer pa je srbska policija Matejeve prijatelje, preden so se iz Beograda vrnili v Split, preizkusila na poligrafu in test so opravili. Po vrnitvi na Hrvaško razgovor z njimi opravljajo tudi tamkajšnji policisti.