Zadnje novice iz Vatikana: Zdravstveno stanje ostaja kritično, a ...

Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se zaradi pljučnice že dvanajst dni zdravi v rimski bolnišnici Gemelli, ostaja kritično, toda stabilno, so zvečer sporočili iz Vatikana. Pojasnili so, da papež ni imel »akutnih respiratornih epizod, ter da sta srčni utrip in krvni tlak še naprej stabilna.

Papeža Frančiška so v bolnišnico sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, vendar se je ta razvil v obojestransko pljučnico. V soboto je papež utrpel tudi dolgotrajno dihalno stisko. V preteklih dneh je zaradi slabokrvnosti dobil transfuzijo krvi, odkrili pa so mu tudi blago odpoved ledvic, ki pa naj ne bi bila zaskrbljujoča.

Danes zvečer so opravili tudi »načrtovano kontrolno računalniško tomografijo za radiološko spremljanje obojestranske pljučnice«, so sporočili iz tiskovne službe Vatikana.

Kljub kritičnemu stanju si medtem papež Frančišek prizadeva, da bi skrbel za cerkvene zadeve, tako da je danes nadaljeval z delom, so dodali.

Pred tem so dopoldne iz Vatikana sporočili, da je papež še eno noč preživel mirno. V ponedeljek zvečer pa so sporočil, da se je njegovo zdravstveno stanje nekoliko izboljšalo, vendar ostaja kritično.

Številni verniki v teh dneh mislijo in molijo za papeža. FOTO: Alberto Pizzoli Afp

Papež ostaja krhek in njegova zdravniška ekipa opozorja, da bo trajalo nekaj časa, da se bodo pokazali pozitivni učinki zdravljenja.

Verniki molijo za njegovo zdravje

Na tisoče vernikov z vsega sveta je v ponedeljek na Trgu svetega Petra molilo za zdravje 88-letnega Frančiška. Že pred tem se jim je papež pisno zahvalil za sporočila podpore.