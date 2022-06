Zadetek v polno: poglejte, kako so Ukrajinci potopili rusko ladjo polno orožja (VIDEO)

Teče že 116 dan vojne v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je pred dnevi zahvalil Evropski komisiji za njeno »zgodovinsko odločitev«, da je predlagala podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini.

Napovedal, je še, da namerava Ukrajina s 1. julijem za ruske državljane uvesti vizume. S tem se bo končalo dobrih 30 let dolgo obdobje prehajanja meje brez vizumov za ruske državljane, ki je trajalo od razpada Sovjetske zveze leta 1991.

A medtem orožje nikakor noče potihniti, ukrajinska mornarica pa se je pohvalila, da je potopila rusko ladjo, polno orožja.

Preberite še:

Tako so uničili rusko ladjo, ki je prevažala strelivo, orožje in vojake na Kačji otok v Črnem morju. Vlačilec Vasily Bekh naj bi nosil raketni sistem Tor.

Ukrajinska vojska je potrdila, da sta ladjo zadeli dve raketi Harpoon. To je prvič, da so potrdili, da so rusko ladjo zadele rakete, ki so jih prejeli z Zahoda.

Ruska vojaška ladja v danskih teritorialnih vodah

Ruska vojna ladja je v četrtek vplula v danske teritorialne vode v bližini otoka Bornholm v Baltskem morju, pa so medtem sporočili iz danskega poveljstva za obrambo. Po radijskem sporočilu s strani danske mornarice je ladja nemudoma zapustila območje.