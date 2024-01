Zadeli ameriško tovorno ladjo ob obali Jemna

Ameriško tovorno ladjo je ob obali Jemna z območja, ki ga nadzirajo uporniški hutiji, danes zadela raketa, je sporočila ameriška vojska. O poškodovanih in večji škodi ne poročajo. Do incidenta je prišlo le dan po tistem, ko so hutijski uporniki na ameriški rušilec v Rdečem morju izstrelili vodeno raketo, ki jo je ameriška vojska sestrelila.

Osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je na družbenem omrežju X danes zapisalo, da so hutijski uporniki izstrelili protiladijsko balistično raketo z območja Jemna, ki je pod njihovim nadzorom, in zadeli tovorno ladjo M/V Gibraltar Eagle.

Ladja, ki pluje pod zastavo Marshallovih otokov, je v lasti in upravljanju ZDA. O poškodovanih in večji gmotni škodi ne poročajo, ladja pa nadaljuje svojo pot, so dodali pri Centcomu.

Britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO) je medtem na svoji spletni strani objavila, da je ladjo zadela raketa iz zraka, drugih podrobnosti pa ni navedla. Do incidenta naj bi prišlo v bližini jemenskega pristanišča Aden.

Pri britanski družbi za pomorska tveganja Ambrey pa so sporočili, da ladja ni povezana z Izraelom, pri čemer so ocenili, da je bil napad usmerjen v interese ZDA kot odgovor na ameriške vojaške napade na položaje hutijev v Jemnu, ki jih podpira Iran.

Hutiji v znak podpore Palestincem v Gazi, kjer Izrael že več kot tri mesece izvaja silovito ofenzivo proti gibanju Hamas, napadajo tovorne ladje v Rdečem morju. ZDA in Velika Britanija sta v odgovor na te napade v petek in soboto izvedli napade na položaje hutijev v Jemnu.

Ameriška vojska je v nedeljo sestrelila vodeno raketo, ki je bila z območja pod nadzorom hutijev v Jemnu izstreljena proti ameriškemu rušilcu v Rdečem morju. To naj bi bil ob vrsti napadov z raketami in droni na ladje na tej pomembni pomorski poti prvi usmerjeni napad na ameriško vojaško ladjo.