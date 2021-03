Zadela milijone, nato pa šok

(19) in(21) iz Hertfordshira v Angliji sta na mednarodni loteriji Euromillions vedno stavila na iste številke. Srečo, ki sta jo doživela, ko so bile končno izžrebane, je kmalu zamenjal popoln šok. Pet tednov zapored sta igrala na številke 6, 12, 22, 29, 33, 6 in 11. Prav te so bile izžrebane pred dnevi. Aplikacija na Rachelinem telefonu je pokazala, da so njene številke dobitne in začela je upati, da je postala milijonarka. V mislih pri 182 milijona funtih (približno 210 milijonov evrov) je poklicala na loterijo, kjer pa so ji v hipu razblinili sanje.Na Rachelinem računu sta imela z Liamom vsak teden nastavljeno avtomatsko plačilo lotolistka, a prejšnji teden na računu ni imela dovolj denarja in plačilo ni bilo izvedeno. Načrtov o sanjski hiši in avtomobilu je bilo hitro konec. Liam je priznal, da ga je pri načrtovanju, kako bo porabil denar, kar malo zaneslo, Rachel pa je vse skupaj prestala nekoliko bolj stoično. Kljub temu je prepričana, da so njune številke zaklete in jih ne bosta več uporabljala. Dobitek je sicer šel srečnežu v Švici.