Preračunavala, kako si bosta privoščila popravilo strehe, potem pa na loteriji zadela milijone

Bilo je povsem običajno jutro, ko je loterijska sreča treščila v njuno življenje, polno vsakdanjih tegob in negotovosti. Še teden dni prej sta preračunavala, le kako si bosta privoščila popravilo strehe družinske hiše, ki sta jo prenavljala že vrsto let, a nikoli dosegla končnega rezultata.

Zdaj so vse te skrbi preteklost, kajti Joe in Jess Thwaite sta na EuroMillionsu osvojila rekorden znesek za Združeno kraljestvo, bogatejša sta za kar 218 milijonov evrov!

Milijoni, ne tisočaki!

Zakonca iz Gloucestershira loterije ne igrata redno, tu in tam vplačata kakšen listič, bolj za šalo kot zares. Tako ga je tudi Joe usodnega popoldneva, in to tik pred žrebanjem, na poti iz službe. V zgodnjem jutru je, potem ko se je sprehodil s psi, iz radovednosti preveril, kako so se kaj odrezale njegove številke, in seveda onemel ob pogledu na telefonski zaslon.

Nejeveren je številke preveril večkrat, žene raje ni zbujal, dokler ni bil prepričan, da ima zanjo zares izjemno novico. Kljub temu je bila polna dvomov tudi žena, na loteriji vendarle še nikoli nista zadela, tako velik znesek pa se jima preprosto ni zdel mogoč. A potem ko sta vzpostavila stik s pristojnim uradom, se je vse začelo odvijati z neverjetno hitrostjo.

Odrešila sta se finančnih skrbi. FOTOGRAFIJI: Twitter

»Prepričan sem bil, da sva zadela nekaj tisočakov, ne pa milijonov!« je še vedno v šoku inženir telekomunikacij Joe, ki ima iz prejšnjega zakona dva odrasla otroka, ki še študirata, s frizerko Jess pa vzgajata še dva navihana osnovnošolca.

Da bo njihovo življenje odslej ne le finančno povsem brezskrbno, ampak naravnost pravljično, je težko dojeti, povesta Joe in Jess, ki v zadnjem času, kakor mnogi po svetu, s strahom pogledujeta proti vse višji stopnji inflacije. Sploh glede na to, da je njihova hiša vseskozi potrebna dragega vzdrževanja, doma pa poleg otroških ust hranijo še številne hišne ljubljence, od ponijev, kokoši do psov. Zdaj bodo lahko vsem privoščili vse najboljše, sta zadovoljna zakonca, ki ne načrtujeta selitve, se pa vsekakor veselita razkošnih počitnic, s katerimi bosta razveselila vse štiri otroke. Mahnili jo bodo na Havaje, sta zaupala, morda še na ranč v Teksas, o čemer sta dolgo sanjala.

218 milijonov sta zadela.

Dozdajšnji britanski loterijski rekord je znašal 200 milijonov evrov, za kolikor je oktobra 2019 obogatel anonimnež.