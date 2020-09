Začetek šole na Hrvaškem: več kot 2000 otrok je v izolaciji

Več kot 2000 jih je v izolaciji

Hrvaški mediji poročajo, da so od nedelje zabeležili 72 primerov okužbe v starostni skupini do 6 let, 210 je trenutno pozitivnih v skupini od 7 do 18 let. Skupaj je okuženih 282 otrok, v samoizolaciji pa jih je 2111. Prav tako je v izolaciji 149 šolskih delavcev, 38 je okuženih. Ravnatelji opozarjajo, da imajo zato velike težave z organizacijo, prisiljeni so iskati začasne zamenjave, saj jim manjka učiteljev in drugih delavcev.

Šolska ura 40 minut

V nedeljo potrdili 117 okužb

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 117 primerov okužb z novim koronavirusom. Testirali so 1793 oseb. Število okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev tako znaša 92,7. Slovenija je mejo za varne države postavila pri vrednosti 10.



Na isti dan prejšnjega tedna je bilo na Hrvaškem pozitivnih na testu na sars-cov-2 virus 146 oseb.

Tudi na Hrvaškem so se danes otroci vrnili v šole, vendar pa imajo zaradi velikega števila okuženih težave. Na prvi dan novega šolskega leta v hrvaških osnovnih in srednjih šolah pričakujejo nekaj manj kot 460.000 učencev in dijakov, ki bodo pouk obiskovali ob strogih epidemioloških ukrepih. Hrvaški minister za znanost in izobraževanjeje danes dejal, da se začenja najbolj negotovo šolsko leto doslej.Hrvaško ministrstvo za znanost in izobraževanje je pripravilo tri modele izvajanja pouka. Model A predvideva pouk v šolah ob izvajanju priporočil in navodil epidemiologov. Model B se nanaša na kombinirano obliko pouka, ko del učencev in dijakov spremlja pouk v šolah, del pa na spletu. Model C pa pomeni, da vsi učenci spremljajo pouk na spletu od doma.Fuchs je danes potrdil, da imajo za zdaj v osmih šolah primere okuženih z novim koronavirusom med zaposlenimi ali otroki. Zato so v dveh šolah preložili začetek pouka za teden ali dva, preostale pa bodo začele šolsko leto po modelih B ali C.Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je priporočil, da je treba delo v šolah organizirati tako, da bi zagotovili medsebojno razdaljo med učenci kot tudi redno higieno rok in uporabo dezinfekcijskih sredstev. Staršem so svetovali, naj otrokom vsak dan pred odhodom v šolo izmerijo telesno temperaturo.V višjih razredih osnovnih šol in v srednjih šolah so obvezne obrazne maske, če med poukom ni možno zagotoviti najmanj 1,5 metra razdalje med učenci. Maske je treba nositi tudi pri vhodu in izhodu iz šolskih poslopij. Kdor ne more nositi maske, bo za to potreboval zdravniško potrdilo. V nekaterih šolah so za prvi dan šole zagotovili brezplačne obrazne maske za otroke.Zaradi lažje organizacije prihajanja in odhajanja iz šol so v mnogih šolah skrajšali šolske ure na 40 minut. Priporočili so, da so učenci in dijaki ves čas v eni učilnici, odmore pa morajo organizirati ob različnih urah. Podobno je tudi, ko gre za prehrano otrok v šolah.Hrvaški mediji so danes poročali o zaskrbljenosti staršev, ki so poslali otroke v šole. Menijo, da kljub zdravstvenim protokolom ni jasna odgovornost niti postopek v primeru okužbe otroka. Nekateri so tudi izpostavili, da epidemiološki ukrepi za dva šolska otroka zahtevajo tudi približno 40 evrov dodatnih mesečnih stroškov za obrazne maske in dezinfekcijska sredstva.