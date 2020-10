Začenja se tretji val, epidemiolog svari: Situacija je veliko slabša, kot se prikazuje

Število pozitivnih po dnevih. FOTO: Our World In Data

Število opravljenih testov. FOTO: Our World In Data

Delež pozitivnih testov. FOTO: Our World In Data

Število okužb po dnevih. FOTO: Our World In Data

Stopnja smrtnosti. FOTO: Our World In Data

Tretji val bo še težji

Srbija je od ene izmed držav z najslabšo epidemiološko sliko prešla do države z eno najboljših v Evropi. V Sloveniji je tako Srbija(na njem so še Avstralija, Nova Zelandija in Urugvaj), še pred tedni je bila na rdečem seznamu. Večina držav je šla v obratni smeri, z zelenega ali pa rumenega (po novem oranžnega) seznama so ob koncu poletja hitro zdrsnile na rdečega. A tudi srbska zgodba o uspehu ima temno plat.Preberite tudi:V državi z okoli 8,7 milijona prebivalcev so po uradnih podatkih testirali okoli 1,2 milijona ljudi, od tega jih je bilo malo manj kot 34.900 pozitivnih. Umrlo je 765 ljudi , stopnja smrtnosti je 2,19-odstotna. Medtem ko so vse poletje iz Srbije prihajale grozljive novice o močno preobremenjenem zdravstvenem sistemu in številnih mrtvih , pa se je ves čas govorilo, da že tako grozljive številke žrtev sploh ne prikazujejo resničnega stanja.Iz spodnjih grafov je razvidno, kakšen je bil potek epidemije v Srbiji (modra črta) v primerjavi s Slovenijo (rdeča črta):»Povsod obstajajo razlike med registriranim številom obolelih oziroma umrlih in realnim stanjem. Iz različnih razlogov so te številke ponekod večje, drugje manjše. Bojim se, da je v Srbiji epidemiološka situacija veliko slabša, kot se uradno prikazuje. Poleg tega smo imeli letos dramatičen drugi val, zdravstveni sistem je bil na robu kolapsa, zato je normalno, da je prišlo do zatišja,« je za Slovenske novice povedal srbski epidemiolog»V prvem valu, katerega vrhunec je bil aprila, smo imeli radikalne protikoronske ukrepe, tako da so bila življenja starejših državljanov rešena. Odkar je bilo 6. maja ukinjeno izredno stanje, so ukrepi relativno blagi, tako kot v večini drugih evropskih držav,« meni Radovanović in dodaja, da se je medtem pri njih začel tretji val.Srbski epidemiologi opozarjajo, da bo tretji val, ki 'je pohitel', še težji, ker bo trajal dlje časa, hkrati pa dodajajo, da bo širjenje virusa (in zapleti, ki jih povzroča) odvisno od spoštovanja ukrepov, med katerimi posebej izpostavljajo nošenje mask, medosebno razdaljo in razkuževanje rok.