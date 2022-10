Začelo se je: zaradi varčevanja z energijo bodo pri tem trgovcu storili to

Veriga diskontnih trgovin Aldi se je v okviru varčevanja z električno energijo odločila eno uro prej zapreti poslovalnice, je sporočilo vodstvo koncerna.

Od začetka septembra v Nemčiji veljajo nova pravila za varčevanje z energijo v gospodarstvu, tudi v maloprodaji. Tako bodo ponoči ugasnili osvetlitev oken, vhodi v trgovine ne bodo več smeli biti ves čas odprti, da bi preprečili izgube toplote.

»Prilagodili bomo delovni čas številnih poslovalnic in s tem prispevali k varčevanja z energijo,« so sporočili iz vodstva družbe Aldi Nord, kjer so trgovine te verige, ki je poleg Lidla največja samopostrežna veriga v Nemčiji, praviloma odprte do 21. ure, v mestnih središčih pa do 22. ure.

Poslovalnice naj bi se to zimo zapirale ob 20. uri, razen tam, kjer to ni mogoče, na primer v trgovskih centrih, poroča Reuters.

Maloprodaja v Nemčiji je pod pritiskom zaradi drastične rasti cen energije, ki vpliva na transportni sektor in logistični sektor trgovin. Druge vodilne verige v Nemčiji pa skrajšanje delovnega časa doslej zavračajo z argumentom, da to ne bi bistveno prispevalo k prihrankom energije, saj morajo številni sistemi, na primer sistemi za hlajenje hrane, delovati 24 ur na dan.